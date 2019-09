Met Brabant Remembers wil Noord-Brabant stilstaan bij de impact van de Tweede Wereldoorlog, verhalen tot leven brengen en de bevrijding vieren. Voel je helemaal bevrijd met volgende zes Brabant Remembertips.

Brabant Remembers vertelt de persoonlijke verhalen over WOII: groot of klein, over mobilisatie, verzet, collaboratie of bevrijding. Vijfenzeventig verhalen waarin een levensveranderende keuze centraal staat. Zes tips.

1. Maak moeilijke keuzes in het Dilemma Doolhof

Het Dilemma doolhof in Bergen op Zoom is een interactieve kunstinstallatie die je op unieke wijze confronteert met het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het doolhof schotelt je moeilijke keuzes voor. Stel, iemand heeft jouw hulp nodig maar daardoor breng je jezelf in gevaar. Help je of sluit je je ogen? Tip: combineer je bezoekje met een dagje Bergen op Zoom. Het doolhof is gratis toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, tot maximaal 21:00 uur.

2. Fiets dóór het Oorlogsmuseum

In Oorlogsmuseum Overloon kunnen bezoekers vanaf eind september 2019 over een brug door de grote museumhal fietsen. Vanaf drie meter hoogte heb je een geweldig uitzicht op de enorme collectie met militaire voertuigen en kanonnen uit de Tweede Wereldoorlog. Het leerrijke Oorlogsmuseum is ook een aanrader voor gezinnen met kinderen. Een weekendje weg? Combineer het museum met Zoo Parc Overloon en het nabijgelegen bungalowpark Landal De Vers.

3. Leer over echte oorlogsverhalen tijdens Dutch Design Week 2019

STILLLEVEN is een collectie van 75 maquettes, die elk een persoonlijk oorlogsverhaal vertellen. De verhalen tonen beslissende momenten uit de oorlog en komen uit allerlei Brabantse dorpen en steden, waar ze ook tentoongesteld worden. In oktober komen alle maquettes samen in één grote tentoonstelling tijdens de Dutch Design Week, van 19 t/m 27 oktober in Eindhoven.

4. Bezoek Nationaal Monument Kamp Vught

Nationaal Monument Kamp Vught is gevestigd op het terrein van het enige voormalige SS-concentratiekamp van Nederland, op vijf kilometer van het centrum van 's-Hertogenbosch. Het museum is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar en werd zopas vernieuwd. De heropening van het museum en de nieuwe vaste expositie is voorzien voor eind november 2019. Kijk op de website voor actuele informatie.

5. Fiets de Liberation Route door Noord-Brabant

De Liberation Route is een fietsroute die de belangrijkste Brabantse mijlpalen uit de Tweede Wereldoorlog met elkaar verbindt. Je fietst er langs oorlogsverhalen, luisterzuilen, monumenten en musea die samen de impact van de oorlog zichtbaar maken. De fietsroute is net vernieuwd en loopt over het Brabantse knooppuntennetwerk. Meer informatie of de routekaarten bestellen? Kijk op de routepagina.

6. Leer vliegen in Museum Bevrijdende Vleugels

Benieuwd naar de voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog? De indrukwekkende collectie van Museum Bevrijdende Vleugels in Best omvat onder meer legervoertuigen, machines, vliegtuigen en kanonnen die daadwerkelijk gebruikt zijn tijdens Operatie Market Garden. Wist je dat je hier zelf kunt leren vliegen in de cockpit van de flight simulator? Wanneer je vooraf contact opneemt, kun je zelfs een rondrit maken in een historisch legervoertuig.