De kust en kunst, het blijkt een winnende combinatie. Tijdens de 7de editie van kunsttriënnale Beaufort onderzoeken Belgische en internationale kunstenaars hoe natuurkrachten de geschiedenis van de kust beïnvloed(d)en.

Voor het eerst nemen alle kustgemeenten deel aan het driejaarlijkse kunstparcours. Elke stad of gemeente stelt twee kunstwerken tentoon op het strand, in het stadscentrum, de dijk of de duinen. Nieuw dit jaar is dat het parcours wordt aangevuld met enkele (muzikale) performances.

Kustgeschiedenis

De rode draad door de beelden van Beaufort 21 is de geschiedenis van de kust. Maar dan niet de geschiedenis, zoals we die meestal benaderen, met de mens als hoofdrolspeler. De kunstenaars onderzoeken welke invloed de natuurlijke processen hebben op de zee en het leven aan de kust. Sommige kijken daarbij terug in de tijd, zoals de Amerikaan Michael Rakowitz. Hij herdenkt met zijn sculptuur op het strand van De Panne Operatie Dynamo uit WOII. In een soort rotsblok zitten objecten verwerkt met een oorlogsverhaal die hij kreeg van Belgische burgers.

Lees ook: De Panne herdenkt Operatie Dynamo

Andere kunstwerken proberen de toekomst te voorspellen en die ziet er door de klimaatverandering niet zo rooskleurig uit voor de mens. Het beeld dat de gevolgen van de opwarming van de aarde misschien wel het best illustreert, is de in beton gegoten stapel zandzakken van de Italiaanse kunstenares Rosa Barba, op het strand van Mariakerke. Op elke zandzak staat de naam en het inwonersaantal aangegeven van een stad die dreigt overspoeld te worden als de zeespiegel stijgt. De onderste zandzakken staan nu al volledig onder water bij vloed.

Rosa Barba © Beaufort 2021

Mythische wezens

De kust ontleent ook mythische verhalen aan de natuurkrachten die op haar inwerken. Nog in De Panne, komt een reusachtige octopus uit het zand gekropen. Met een lamp in een van haar tentakels wijst de inktvis van Laure Prouvost jou de weg.

Laure Prouvost © Beaufort 2021

Op het strand van Blankenberge duikt een futuristisch wezen op dat lijkt te dansen in de wind, de armen uitgestrekt naar de hemel. Kunstenares Marguerite Humeau gaat voor haar werken vaak te rade bij wetenschappers en experts en vraagt hen om fictieve hypotheses te formuleren. Een van die theorieën is bijvoorbeeld dat bij dieren spiritueel gedrag zou ontstaan als gevolg van de opwarming van de aarde.

Marguerite Humeau © Beaufort 2021

Muzikale parade

De 20 geselecteerde artiesten zijn een mix van jong aanstormend talent en vaste waarden zoals Els Dietvorst die met haar geëngageerd werk in 2021 nog de Belgian Art Prize wegkaapte. Zij verzamelde stukken drijfhout en maakte er een nieuwe, door de wind geteisterde boom van. Voor Beaufort maakte Dietvorst een bronzen exemplaar.

Els Dietvorst © Beaufort 2021

Opvallend is dat dit jaar ook performance-artiesten aan het kunstenfestival toegevoegd worden. De meest tot de verbeelding sprekende opvoering wordt wellicht The Long Parade van Air Benjamin Meyers, samen met Die Verdammte Spielerei en lokale muzikanten. Meyers componeerde een muziekstuk waar lokale muzikanten, onder professionele begeleiding, mee aan de slag kunnen. Elke twee weken tonen ze hun werk tijdens een muzikale parade, waarna het doorgegeven wordt aan de volgende gemeente, die er opnieuw muzikanten op loslaat.

Beaufort 21 loopt nog tot 7/11. De bezoekersgids met meer informatie, kaartjes en wandel- en fietsroutes kost 1 euro. beaufort21.be

Voor het eerst nemen alle kustgemeenten deel aan het driejaarlijkse kunstparcours. Elke stad of gemeente stelt twee kunstwerken tentoon op het strand, in het stadscentrum, de dijk of de duinen. Nieuw dit jaar is dat het parcours wordt aangevuld met enkele (muzikale) performances.De rode draad door de beelden van Beaufort 21 is de geschiedenis van de kust. Maar dan niet de geschiedenis, zoals we die meestal benaderen, met de mens als hoofdrolspeler. De kunstenaars onderzoeken welke invloed de natuurlijke processen hebben op de zee en het leven aan de kust. Sommige kijken daarbij terug in de tijd, zoals de Amerikaan Michael Rakowitz. Hij herdenkt met zijn sculptuur op het strand van De Panne Operatie Dynamo uit WOII. In een soort rotsblok zitten objecten verwerkt met een oorlogsverhaal die hij kreeg van Belgische burgers.Andere kunstwerken proberen de toekomst te voorspellen en die ziet er door de klimaatverandering niet zo rooskleurig uit voor de mens. Het beeld dat de gevolgen van de opwarming van de aarde misschien wel het best illustreert, is de in beton gegoten stapel zandzakken van de Italiaanse kunstenares Rosa Barba, op het strand van Mariakerke. Op elke zandzak staat de naam en het inwonersaantal aangegeven van een stad die dreigt overspoeld te worden als de zeespiegel stijgt. De onderste zandzakken staan nu al volledig onder water bij vloed.De kust ontleent ook mythische verhalen aan de natuurkrachten die op haar inwerken. Nog in De Panne, komt een reusachtige octopus uit het zand gekropen. Met een lamp in een van haar tentakels wijst de inktvis van Laure Prouvost jou de weg.Op het strand van Blankenberge duikt een futuristisch wezen op dat lijkt te dansen in de wind, de armen uitgestrekt naar de hemel. Kunstenares Marguerite Humeau gaat voor haar werken vaak te rade bij wetenschappers en experts en vraagt hen om fictieve hypotheses te formuleren. Een van die theorieën is bijvoorbeeld dat bij dieren spiritueel gedrag zou ontstaan als gevolg van de opwarming van de aarde.De 20 geselecteerde artiesten zijn een mix van jong aanstormend talent en vaste waarden zoals Els Dietvorst die met haar geëngageerd werk in 2021 nog de Belgian Art Prize wegkaapte. Zij verzamelde stukken drijfhout en maakte er een nieuwe, door de wind geteisterde boom van. Voor Beaufort maakte Dietvorst een bronzen exemplaar.Opvallend is dat dit jaar ook performance-artiesten aan het kunstenfestival toegevoegd worden. De meest tot de verbeelding sprekende opvoering wordt wellicht The Long Parade van Air Benjamin Meyers, samen met Die Verdammte Spielerei en lokale muzikanten. Meyers componeerde een muziekstuk waar lokale muzikanten, onder professionele begeleiding, mee aan de slag kunnen. Elke twee weken tonen ze hun werk tijdens een muzikale parade, waarna het doorgegeven wordt aan de volgende gemeente, die er opnieuw muzikanten op loslaat.