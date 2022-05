Altijd leuk, een barbecue organiseren aan de waterkant. Maar het kan nog leuker: je gasten meenemen voor een BBQ op wat op een reuzenboei lijkt. Terwijl al dat lekkers aan boord wordt geroosterd, laat je je drijven op het water.

Shootlux Boat Experience biedt dit plezier aan op het meer van Neufchâteau in het zuiden van de Ardennen. Voor deze belevenis volstaat het vooraf je vaartuig te reserveren.

© Visitwapi

De boot lijkt dus op een grote boei, waar onder een parasol maximum zes personen kunnen aanschuiven aan een ronde tafel. Om die leuke ervaring te delen is aan boord werkelijk aan alles gedacht. Kies je voor de barbecue of voor de aperitiefformule, dan wordt de ronde tafel uitgerust met respectievelijk een barbecuegrill, een koelbox en/of ijsemmer. Ook voor het vlees, de bijgerechten en de hapjes wordt gezorgd. Waar mogelijk is het eten afkomstig van lokale producenten en verwerkers. Om alles door te spoelen vind je aan boord wijn, bier en softdrinks. Cocktails en sterke drank zijn omwille van de veiligheid niet toegestaan.

© Visitwapi

Ga aan boord, gooi de trossen los en vaar vrij en vrolijk naar een rustige plek op het meer, ver van de massa. De boten zijn uitgerust met een motor en vereisen geen vaarbrevet. Je aarzelt? Deze twee troeven halen je vast over de streep: de boten kunnen niet zinken en bij regenweer kan je de dag zelf nog annuleren en krijg je je geld terug. Rest slechts één probleempje: neem voor je afvaart je voorzorgen, er is geen wc aan boord.

shootlux.be/boatexperiencev2. Tijd aan boord: twee uur, maximum zes personen. 200 of 300 euro naargelang de formule, alles inbegrepen.

