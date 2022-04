Bastogne of Bastenaken kreeg het tijdens de Tweede Wereldoorlog erg zwaar te verduren. Hitlers laatste offensief, de Slag om de Ardennen, legde de stad grotendeels plat. Niet zo verwonderlijk dat de herinnering aan deze periode hier nog erg leeft.

16 december 1944. Nadat de geallieerde legers het grootste deel van België hebben bevrijd, ondernemen delen van de Duitse Wehrmacht een tegenoffensief in de richting van de Maas. Vier Duitse legers met in het totaal bijna 250.000 mannen overspoelen het gebied van Monschau tot Echternach. De verrassing is compleet.

Op 28 december besluit Hitler om de meeste van zijn troepen te concentreren rond Bastenaken. De omsingelde stad biedt al sinds 19 december weerstand, met dank aan de 101st Airborne Division, onder leiding van generaal Anthony McAuliffe. Nadat de verdediging van de stad op 26 december vanuit het zuiden wordt doorbroken, moet het 3e Amerikaanse leger van generaal Patton de vijand terugdringen. Het tegenoffensief van de geallieerden verloopt langzaam en moeizaam voor beide kampen. Het weer zit zeker niet mee. De temperatuur zakt soms tot 20 graden onder nul en er ligt meer dan 40 centimeter sneeuw. Een winter zoals we die niet meer kennen. Op 31 januari worden de Duitse legers teruggedrongen voorbij hun posities van anderhalve maand eerder. De Slag om de Ardennen is ten einde. De verliezen zijn groot, zowel bij de Duitsers als bij de geallieerden. En ook bij de burgers die in de vuurlinie bleven, is de balans zwaar.

Het Bastogne War Museum

Wie meer wil te weten komen over deze zwarte tijden voor de streek van Bastenaken, moet zeker een bezoek brengen aan het Bastogne War Museum. Dit herinneringscentrum gewijd aan de Tweede Wereldoorlog vertrekt van de geschiedenis van de Slag om de Ardennen.

Bastogne War Museum © WBT - J.P. Remy

Via decors, getuigenissen, multimedia-installaties en films prikkelt het parcours alle zintuigen. Iedereen voelt zich persoonlijk betrokken bij deze geschiedenis. Vier personages, de Amerikaanse soldaat Robert Keane, de Duitse soldaat Hans Wegmüller, Mathilde Devillers, een lerares uit Bastogne en Emile Mostade, een jongen uit Bastogne geven via de audiogids elk hun kijk op het conflict. De personages zijn gebaseerd op waargebeurde feiten.

Wil je een dag (of langer) uittrekken om naast het museum ook de omgeving te verkennen, kies dan voor de 'Discover Bastogne War Museum & Outdoors'-formule. Met dit pakket krijg je toegang tot het audioparcours van het museum, een drankje in de bistro, een souvenirtas met producten uit de winkel, quizzen voor de kinderen en, last but not least, een roadbook dat toegang geeft tot 4 historische wandelingen (te voet of met de fiets) langs emblematische plaatsen van de Slag om de Ardennen zoals de "foxholes", het Bos van de Vrede en de Duitse militaire begraafplaats van Recogne (zie verder).

Bastogne War Museum, Colline du Mardasson 5, tel. 061 21 02 20; bastognewarmuseum.be

Memoriaal van Mardasson

Vlakbij het Bastogne War Museum, vind je het Memoriaal van Mardasson, ontworpen door de architect Georges Dedoyard. Het monument heeft de vorm van een vijfpuntige ster, het symbool van het Amerikaanse leger. Iedere uitloper heeft een lengte van 31 meter. De monument werd ingewijd op 16 juli 1950 en herdenkt de meer dan 75.000 gesneuvelde soldaten aan Amerikaanse zijde. De geschiedenis van deze 'Bloedige Slag' staat in gouden letters gegraveerd op de wanden van de open galerij.

© Getty Images/iStockphoto

Via een wenteltrap kan je naar de wandelgang bovenaan, waar je geniet van een prachtig panorama over bijna alle verdedigingsstellingen tijdens de bezetting van de stad.

In de bekende crypte van Mardasson staan 3 altaren: een katholiek, een protestants en een Joods. De muren zijn versierd met mozaïeken van de Franse kunstenaar Fernand Léger.

Het Memorial van Mardasson is vrij toegankelijk.

Bastogne Barracks

Nog een museum over de Slag om de Ardennen en tevens restauratiecentrum van militaire voertuigen is gevestigd in het voormalige Duitse en later Amerikaanse hoofdkwartier. Op deze plek sprak generaal McAuliffe, de commandant van de 101 airborne division, het gedenkwaardige woord "NUTS" uit in antwoord op de Duitse eis tot capitulatie.

© War Heritage Institute

Sinds 1 oktober 2010 is de kazerne een Interpretatiecentrum voor de Tweede Wereldoorlog. Een bezoek aan de Bastogne Barracks verloopt verplicht onder begeleiding. Het museum is geopend van dinsdag t/m zondag en de rondleidingen starten om 09.00, 10.00, 13.00 en 14.00 uur.

Bastogne Barracks, Quartier Slt Heintz, Rue de La Roche 40.

Tijd voor bezinning

Bois Jacques, dat sinds 2017 tot het Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië behoort, in Foy bij Bastogne was het toneel van hevige gevechten tussen Duitse en Amerikaanse soldaten in december 1944. De 101e Amerikaanse luchtlandingsdivisie viel aan in januari 1945 en verdreef de Duitsers uit Foy. De menselijke verliezen aan beide zijden waren aanzienlijk.

Fox hole © Wikimedia

De sporen van deze strijd zijn nog steeds zichtbaar, zowel op enkele huizen in Foy als in het Bois Jacques waar vreemde gaten de tijd hebben overleefd. Deze "Fox Holes" werden gegraven door Amerikaanse soldaten om te schuilen voor de Duitsers die het bos hadden omsingeld en om zich te beschermen tegen de kou.

Niet ver van het Bois Jacques is het Bos van de Vrede. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Slag om de Ardennen zijn er 4.000 verschillende bomen zo geplant dat je, gezien vanuit de lucht, het UNICEF-teken herkent: het beeld van een moeder en een kind.

Aan de voet van de bomen werden gedenkplaten aangebracht met de namen en eenheden van de Amerikaanse veteranen die naar het slagveld zijn teruggekeerd om deze bomen in te wijden.

© Getty Images/iStockphoto

In Recogne, niet ver van Bastogne, vind je de Duitse militaire begraafplaats met de graven van 7.000 Duitse soldaten die gesneuveld zijn tijdens de Slag om de Ardennen. De begraafplaats in Recogne werd aangelegd door de Amerikanen na de overwinning van de geallieerden, om de lichamen van Amerikaanse en Duitse soldaten te begraven die gedood waren tijdens de gevechten in België.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de graven van de Amerikaanse soldaten overgebracht naar de Amerikaanse begraafplaats van Henri-Chapelle. Door een Frans-Duits akkoord van 1954, werd rond de begraafplaats een muur opgetrokken en een kenmerkende kapel met roze basaltsteen uit de Eifel en binnenmuren in leistenen. De begraafplaats behoort tot het Openbare Burgererfgoed van Wallonië.

Wandelen om te herinneren

Voor wie al wandelend de herinnering aan de Slag om de Ardennen wil beleven, werd de 17 kilometer lange Herdenkingswandeling uitgewerkt. Vertrekkende aan het Mardasson-memoriaal wandel je naar het rustige platteland. Je kan je in deze rustige landelijke omgeving moeilijk voorstellen, welke verschrikkelijke gevechten in de vreedzame dorpjes hebben plaatsgevonden...

© FTLB - P. Willems

Deze wandeling voert je onder meer langs het Bos van de Vrede. Hoewel de wandeling een behoorlijke afstand heeft, is ze best te doen omdat je weinig moet klimmen en dalen en grotendeels over geasfalteerde wegen wandelt.

Meer info over deze wandeling vind je hier.

Fietsen in de voetsporen van WOII

Naast de wandelroute kan je de regio ook verkennen via de 13 km lange fietsroute in het spoor van de Slag om de Ardennen en de Tweede Wereldoorlog. De fietstocht begint en eindigt aan het Toeristisch infokantoor van Bastogne (Place Mc Auliffe 60, in Bastogne). Ze voert lang talrijke monumenten die werden opgetrokken om de heroïsche daden van de soldaten tijdens de Slag om de Ardennen te gedenken.

© Getty Images/EyeEm

Op de website VisitWallonia.be kan je de routebeschrijving en het gpx-bestand van de fietstocht downloaden. Geen zin om je eigen fiets mee te nemen? Dan kan je er één huren bij Jimmy Cycles in Bastogne.

16 december 1944. Nadat de geallieerde legers het grootste deel van België hebben bevrijd, ondernemen delen van de Duitse Wehrmacht een tegenoffensief in de richting van de Maas. Vier Duitse legers met in het totaal bijna 250.000 mannen overspoelen het gebied van Monschau tot Echternach. De verrassing is compleet.Op 28 december besluit Hitler om de meeste van zijn troepen te concentreren rond Bastenaken. De omsingelde stad biedt al sinds 19 december weerstand, met dank aan de 101st Airborne Division, onder leiding van generaal Anthony McAuliffe. Nadat de verdediging van de stad op 26 december vanuit het zuiden wordt doorbroken, moet het 3e Amerikaanse leger van generaal Patton de vijand terugdringen. Het tegenoffensief van de geallieerden verloopt langzaam en moeizaam voor beide kampen. Het weer zit zeker niet mee. De temperatuur zakt soms tot 20 graden onder nul en er ligt meer dan 40 centimeter sneeuw. Een winter zoals we die niet meer kennen. Op 31 januari worden de Duitse legers teruggedrongen voorbij hun posities van anderhalve maand eerder. De Slag om de Ardennen is ten einde. De verliezen zijn groot, zowel bij de Duitsers als bij de geallieerden. En ook bij de burgers die in de vuurlinie bleven, is de balans zwaar. Wie meer wil te weten komen over deze zwarte tijden voor de streek van Bastenaken, moet zeker een bezoek brengen aan het Bastogne War Museum. Dit herinneringscentrum gewijd aan de Tweede Wereldoorlog vertrekt van de geschiedenis van de Slag om de Ardennen. Via decors, getuigenissen, multimedia-installaties en films prikkelt het parcours alle zintuigen. Iedereen voelt zich persoonlijk betrokken bij deze geschiedenis. Vier personages, de Amerikaanse soldaat Robert Keane, de Duitse soldaat Hans Wegmüller, Mathilde Devillers, een lerares uit Bastogne en Emile Mostade, een jongen uit Bastogne geven via de audiogids elk hun kijk op het conflict. De personages zijn gebaseerd op waargebeurde feiten.Wil je een dag (of langer) uittrekken om naast het museum ook de omgeving te verkennen, kies dan voor de 'Discover Bastogne War Museum & Outdoors'-formule. Met dit pakket krijg je toegang tot het audioparcours van het museum, een drankje in de bistro, een souvenirtas met producten uit de winkel, quizzen voor de kinderen en, last but not least, een roadbook dat toegang geeft tot 4 historische wandelingen (te voet of met de fiets) langs emblematische plaatsen van de Slag om de Ardennen zoals de "foxholes", het Bos van de Vrede en de Duitse militaire begraafplaats van Recogne (zie verder).Bastogne War Museum, Colline du Mardasson 5, tel. 061 21 02 20; bastognewarmuseum.beVlakbij het Bastogne War Museum, vind je het Memoriaal van Mardasson, ontworpen door de architect Georges Dedoyard. Het monument heeft de vorm van een vijfpuntige ster, het symbool van het Amerikaanse leger. Iedere uitloper heeft een lengte van 31 meter. De monument werd ingewijd op 16 juli 1950 en herdenkt de meer dan 75.000 gesneuvelde soldaten aan Amerikaanse zijde. De geschiedenis van deze 'Bloedige Slag' staat in gouden letters gegraveerd op de wanden van de open galerij.Via een wenteltrap kan je naar de wandelgang bovenaan, waar je geniet van een prachtig panorama over bijna alle verdedigingsstellingen tijdens de bezetting van de stad.In de bekende crypte van Mardasson staan 3 altaren: een katholiek, een protestants en een Joods. De muren zijn versierd met mozaïeken van de Franse kunstenaar Fernand Léger.Het Memorial van Mardasson is vrij toegankelijk.Nog een museum over de Slag om de Ardennen en tevens restauratiecentrum van militaire voertuigen is gevestigd in het voormalige Duitse en later Amerikaanse hoofdkwartier. Op deze plek sprak generaal McAuliffe, de commandant van de 101 airborne division, het gedenkwaardige woord "NUTS" uit in antwoord op de Duitse eis tot capitulatie. Sinds 1 oktober 2010 is de kazerne een Interpretatiecentrum voor de Tweede Wereldoorlog. Een bezoek aan de Bastogne Barracks verloopt verplicht onder begeleiding. Het museum is geopend van dinsdag t/m zondag en de rondleidingen starten om 09.00, 10.00, 13.00 en 14.00 uur. Bastogne Barracks, Quartier Slt Heintz, Rue de La Roche 40.Bois Jacques, dat sinds 2017 tot het Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië behoort, in Foy bij Bastogne was het toneel van hevige gevechten tussen Duitse en Amerikaanse soldaten in december 1944. De 101e Amerikaanse luchtlandingsdivisie viel aan in januari 1945 en verdreef de Duitsers uit Foy. De menselijke verliezen aan beide zijden waren aanzienlijk.De sporen van deze strijd zijn nog steeds zichtbaar, zowel op enkele huizen in Foy als in het Bois Jacques waar vreemde gaten de tijd hebben overleefd. Deze "Fox Holes" werden gegraven door Amerikaanse soldaten om te schuilen voor de Duitsers die het bos hadden omsingeld en om zich te beschermen tegen de kou.Niet ver van het Bois Jacques is het Bos van de Vrede. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Slag om de Ardennen zijn er 4.000 verschillende bomen zo geplant dat je, gezien vanuit de lucht, het UNICEF-teken herkent: het beeld van een moeder en een kind.Aan de voet van de bomen werden gedenkplaten aangebracht met de namen en eenheden van de Amerikaanse veteranen die naar het slagveld zijn teruggekeerd om deze bomen in te wijden.In Recogne, niet ver van Bastogne, vind je de Duitse militaire begraafplaats met de graven van 7.000 Duitse soldaten die gesneuveld zijn tijdens de Slag om de Ardennen. De begraafplaats in Recogne werd aangelegd door de Amerikanen na de overwinning van de geallieerden, om de lichamen van Amerikaanse en Duitse soldaten te begraven die gedood waren tijdens de gevechten in België.Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de graven van de Amerikaanse soldaten overgebracht naar de Amerikaanse begraafplaats van Henri-Chapelle. Door een Frans-Duits akkoord van 1954, werd rond de begraafplaats een muur opgetrokken en een kenmerkende kapel met roze basaltsteen uit de Eifel en binnenmuren in leistenen. De begraafplaats behoort tot het Openbare Burgererfgoed van Wallonië.Voor wie al wandelend de herinnering aan de Slag om de Ardennen wil beleven, werd de 17 kilometer lange Herdenkingswandeling uitgewerkt. Vertrekkende aan het Mardasson-memoriaal wandel je naar het rustige platteland. Je kan je in deze rustige landelijke omgeving moeilijk voorstellen, welke verschrikkelijke gevechten in de vreedzame dorpjes hebben plaatsgevonden... Deze wandeling voert je onder meer langs het Bos van de Vrede. Hoewel de wandeling een behoorlijke afstand heeft, is ze best te doen omdat je weinig moet klimmen en dalen en grotendeels over geasfalteerde wegen wandelt.Meer info over deze wandeling vind je hier.Naast de wandelroute kan je de regio ook verkennen via de 13 km lange fietsroute in het spoor van de Slag om de Ardennen en de Tweede Wereldoorlog. De fietstocht begint en eindigt aan het Toeristisch infokantoor van Bastogne (Place Mc Auliffe 60, in Bastogne). Ze voert lang talrijke monumenten die werden opgetrokken om de heroïsche daden van de soldaten tijdens de Slag om de Ardennen te gedenken.Op de website VisitWallonia.be kan je de routebeschrijving en het gpx-bestand van de fietstocht downloaden. Geen zin om je eigen fiets mee te nemen? Dan kan je er één huren bij Jimmy Cycles in Bastogne.