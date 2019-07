Basilicumblaadjes zijn heerlijk mals en hebben een uitgesproken smaak. Basilicum is hét kruid om zomerse gerechten te pimpen, recht vanuit het hoekje van je tuin of vanop je keukenvensterbank.

In de keuken is basilicum een onmisbare smaakmaker. In de tuin is het kruid de gedroomde partner voor andere groenten, omdat het bladluizen en wortelvliegen op afstand houdt. En in een pot op je keukenvensterbank houdt het de muggen op afstand. Je moet er niet op hopen dat het volgend jaar teruggroeit: basilicum is één van de zeldzame eenjarige kruiden. Maar als je het goed verzorgt, kan je er maandenlang van genieten. Want basilicum is een fragiele plant.

Kopje in de zon, voetjes koel

Basilicum houdt van een plekje in de niet te felle zon en eerder koele, ietwat vochtige grond. Hou je dit kruid binnenskamers, zorg dan voor veel daglicht, maar zet de plant niet op een zuidgerichte vensterbank. In de tuin mag je de de wortels met stro beschermen of je plant een plekje geven in de buurt van een andere, niet al te grote plant die de bodem koel houdt. Zowel binnen als buiten moet je dit kruid bij warm weer dagelijks water geven, want het houdt niet van droge, maar evenmin van kletsnatte grond.

De stengeltjes geregeld met je nagels afknijpen, net boven een knop met jonge blaadjes, is cruciaal voor de groei, evenals de hoofdstengel afknikken zodra die 10 cm hoog is. Tenzij je uit bent op zaadjes, laat je basilicum beter niet bloeien: de bloemen benadelen de bladgroei.

Basilicum wordt doorgaans in een pot verkocht, maar wil je het in de tuin, zet het dan zo snel mogelijk in volle grond om de breed uitlopende wortels ruimte te geven. Toch liever in een pot in de keuken? Verkas het kruid ook dan naar een grotere pot, met onderaan een afwateringslaagje, en snoei meteen de helft van de plant weg. Hij zal nadien des te fraaier groeien.