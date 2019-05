Bariton Hans Peter Janssens (57) heeft de grootste opera- en musicalrollen op zijn palmares. Toch zoekt de West-Vlaming zelden de media op. Plus Magazine ging wel op gesprek.

We treffen Hans Peter in een repetitiestudio in Parijs. Met zijn boomlange gestalte valt hij meteen op. Wie ooit een musicalvoorstelling bijwoonde, moet hem al gezien hebben. Weliswaar onder een stevige laag make-up. Als Dracula, The Phantom of the Opera of als Jean Valjean in Les Misérables. Dat laatste personage gaf hij meer dan wie gestalte. Zelfs in het mekka van de musical, het Londense West End.

...