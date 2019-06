Barbie is dit jaar zestig geworden. Het Speelgoedmuseum Mechelen zet de modepop feestelijk in de kijker met een tentoonstelling.

Leeftijd heeft geen vat op de Californische modepop van wie al meer dan 1 miljard exemplaren verkocht werden over de hele wereld. In 1959 werd ze bedacht door Ruth Handler. Handler zocht een 3D-alternatief voor de papieren aankleedpoppen van haar 13-jarige dochter Barbara, naar wie Barbie genoemd is. Ze verschijnt voor het eerst in een zwart-wit gestreept badpak samen met 22 outfits. Doorheen de jaren '60 krijgt Barbie er vrienden en familie bij: Ken, Skipper, Francie.

Mettertijd ondergaan de poppen veranderingen om zo levensecht mogelijk te lijken. Ze krijgen plooibare benen en een draaiende middel. Maar boven alles blijft Barbie een modepop, wiens garderobe met de tijd mee evolueert. Van de klassieke Jacky Kennedy stijl tot de minirok in de jaren '60 en de disco en hippiekleren in de seventies. In de jaren '80 maakt de eerste zwarte barbie haar intrede, net als de carrièrevrouw en de rockster. De jaren '90 zijn de leggins en neonkleuren populair. Maar in de jaren 2000 wordt garderobe weer eleganter en getailleerder. Ook 'levensechte' ontwerpers zijn door Barbie gecharmeerd. Ze mag authentieke creaties van Chanel, de la Renta en Lagerfeld in haar dressing hangen. Sinds 2016 is Barbie meer divers, met verschillende huidskleuren, maten, vormen en rolmodellen. Want die ideale lichaamsvorm, laat dat nu net een punt van kritiek geweest zijn.

Het Speelgoedmuseum vat Barbie's stijl doorheen de jaren samen via een catwalk van 60 jaar modegeschiedenis: haar elegante fifties avondkledij, jeansbroeken met olifantenpijpen en hippe hedendaagse designerjurken weerspiegelen telkens de tijdsgeest. In totaal verzamelde het Speelgoedmuseum 600 Barbies. Het gaat om collectiestukken van het Speelgoedmuseum en van privéverzameleaars. Ook het Modemuseum Hasselt leende enkele exemplaren uit. Wil je zelf aan de slag? In de ontwerpstudios kan je zelf kleding maken of versieren met patronen van moederbedrijf Mattel. Ook voor volwassenen!