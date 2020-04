En of het zondag geen gewone Pasen zal zijn. We vieren hem 'in ons kot'. Maar vieren zullen we! Hobbybakker Julie Van den Driesschen (winnares Bake Off 2018, @fairytalebaking) trakteert op een ovenvers recept voor een verrassend verwenbrood met gekonfijte sinaasappel, rozijntjes en marsepein!

Omdat het geen Pasen wordt zoals anders, vroeg Whirlpool Julie Van den Driesschen om iedereen te verwennen met een origineel recept voor een heerlijke paasbrunch. Wij brengen u het recept van dit lekkere verwenbrood.

Voorbereiding: 40 minuten

Rijstijd: 2 uur

Baktijd: 25-30 minuten

Ingrediënten

Vlechtbrood

160 g volle melk

60 g boter

30 g vanillesuiker

1 zakje droge gist (11 g)

500 g tarwebloem

1 kl zout

1 ei

50 g gekonfijte sinaasappel

120 g rozijntjes geweekt in water (en Cointreau - optioneel)

1 eidooier (met wat melk)

Parelsuikertjes

Marsepein

150 g amandelpoeder

150 g bloemsuiker

1 eiwit

Scheutje amandelextract

Werkwijze

Marsepein

1. Doe de amandelpoeder, bloemsuiker, eiwit en amandelextract in een mengkom. Meng met een houten lepel tot je een mooie massa krijgt. Gooi je eidooier niet weg, die kan je later gebruiken als dorure voor het brood.

2. Kneed de marsepein kort met je handen tot je een mooie bal krijgt (tip: gebruik hiervoor handschoenen, want dit durft nogal kleven).

3. Wikkel in vershoudfolie en plaats 2 uur in de koelkast.

Brood

1. Verwarm de melk samen met de boter en de vanillesuiker kort in de magnetron tot 36 °C en voeg de droge gist toe; zet 10 minuten opzij tot de gist begint te werken en dus een schuimlaagje krijgt.

2. Gebruik de deeghaak in de keukenmachine en doe de tarwebloem en het zout in een mengkom.

3. Voeg de actieve gist toe aan dit mengsel en laat de machine zijn werk doen op de mediumstand. Voeg hierna ook het ei toe.

4. Voeg als laatste je stukjes gekonfijte sinaasappelschil en geweekte rozijntjes toe: knijp het overtollige vocht eruit, maar giet het zeker niet weg.

5. Kneed verder met je keukenmachine tot je een mooie bal krijgt. Indien je merkt dat het deeg in deze fase iets te droog is, kan je 2 tot 3 el van het vocht van de rozijntjes toevoegen.

6. Doe het deeg vervolgens in een lichtjes met zonnebloemolie ingevette kom. Dek af met vershoudfolie en laat 1 uur rijzen op een warme, tochtvrije plaats.

7. Na 1 uur rijzen is je deeg bijna verdubbeld in massa. Bestuif je werkvlak met wat bloem en klop de lucht uit het deeg. Verdeel in 3 gelijke porties.

8. Maak 3 lange strengen van ongeveer 45 cm lang.

9. Duw de streng lichtjes plat en vul op met een dun rolletje marsepein. Verdeel dit over de volledige streng. Breng de zijkanten naar elkaar toe en maak je streng dicht zodat je de marsepein niet meer kan zien. Doe dit ook voor de andere twee broodstrengen.

10. Maak de drie strengen bovenaan aan elkaar vast met wat eigeel en maak een klassieke vlecht.

11. Leg je brood op een bakplaat met bakpapier en bedek met een handdoek. Laat een tweede keer rijzen gedurende 1 uur op een warme, tochtvrije plaats.

12. Verwijder de handdoek en doreer je vlechtbrood met een losgeklopte eidooier en wat melk. Bestrooi met parelsuikertjes.

13. Bak het verwenbrood in een voorverwarmde oven van 180 °C (hetelucht) gedurende 25-30 minuten tot het mooi goudbruin ziet.

Handige tip

Indien je geen fan bent van marsepein, kan je stap 9 weglaten uit het recept. Je maakt dan drie gewone broodstrengen inclusief vlecht.

