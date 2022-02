Baden-Baden is de uitgelezen plek om je onder te dompelen in de fascinerende Duitse badcultuur. Tegen het elegante decor van de Altstadt en met zicht op het Zwarte Woud, draait alles er rond dat unieke thermale water.

Onze oosterburen hebben wat met kuuroorden. Ruim 250 steden mogen pronken met dat label en meestal herken je ze aan het voorvoegsel Bad. Waar kan je dat kuren beter uitproberen dan in het mondaine Baden-Baden, waar al sinds de Romeinen een heuse gezondheidscultus is opgebouwd rond heet water? Elke dag borrelt in deze Unesco Werelderfgoedsite liefst 800.000 liter op vanuit een tiental bronnen. Het water is uitzonderlijk rijk aan gunstige mineralen, die het op weg naar boven opzuigt. Die bijzondere samenstelling maakt het erg geschikt voor de behandeling van reuma, luchtwegaandoeningen, cardiovasculaire ziekten en spierproblemen. Niet verwonderlijk dat de stad opvallend veel revalidatie- en gezondheidscentra telt. Die voordelen zijn niet enkel gunstig voor de mens. Ook de flora rond de bronnen oogt bijzonder. Het ondergrondse bronwater fungeert als vloerverwarming voor de mediterrane planten die volop bloeien op de Florentinerberg in hartje stad. Baden gebeurt hier nog steeds in grote stijl. Een overblijfsel van de badcultuur die de stad tijdens de belle epoque tot dé Europese zomerhoofdstad maakte. Uit die tijd dateren de fraaie boulevards met jugendstilhuizen, grand hotels, Franse bistro's en het landschapspark rond de groene Lichtentaler Allee. Het kruim van de Europese elite zakte naar hier af om er tussen het badderen en gokken door, stevig te netwerken. Op weg naar onze kuurtocht langs de grote thermale badhuizen, passeren we zo'n voormalige hotspot: de Trinkhalle. In deze open monumentale hal stroomt geen bier maar gekoeld thermaal water uit de tap, waar badgasten toen af en toe een slokje van nipten. Hoewel intussen uit onderzoek blijkt dat thermaal water drinken (in plaats van erin baden) eigenlijk niet erg helend werkt, blijven heel wat locals hier hun beker vullen. Om voluit de helende kracht van het water te ontdekken, is er keuze uit het historische Friedrichsbad (1870) en de meer hedendaagse Caracalla-baden. Dat eerste is een heuse badtempel waar alles nog verloopt volgens de Romeinse rituelen. Het betekent dat je naakt 17 etappes aflegt, waarbij je heel erg opwarmt en weer afkoelt in warmere en koudere baden, stoombaden, om na een stevige zeepborstelmassage, uiteindelijk helemaal ingepakt als een wrap in te dommelen in een warme relaxzetel. Voor een iets kortere versie daarvan doken wij in het thermale water van Caracalla. Want ook wie geen klachten heeft, mag zich verheugen op de weldaden van het water, zoals een boost voor je immuniteit, huid en gewrichten, zo luidt de belofte. Zodra je het warme water inglijdt, voel je meteen dat dit wat met je doet. Je lichaam voelt een pak zwaarder, alsof er energie wordt weggezogen. Aan de rand van het door zuilen omgeven bad doen ze aan aquagym, maar wij houden het bij watergewenning. Het water ruikt niet naar zwavel of ijzer en ziet er zo helder uit dat je je afvraagt waar die mineralen eigenlijk zitten. Dat die er zijn merk je wanneer je na een half uurtje een zacht laagje ontwaart op je huid en haar. De grootste uitdaging, met het meest intense resultaat, zijn de thermale wisselbaden. Van een heerlijk warm bad van 34 graden plons je in een ijskoude kuip op bibbertemperatuur. Al je poriën schrikken zich rot maar na enkele seconden overvalt je een sprankelende sensatie, nog versterkt door de mineralen in het water. Tot in je kleinste bloedvaatjes speelt zich een feest van kleine explosies af. Om weer tot rust te komen, volgt nog een gezichtsbehandeling in de spa van Villa Stéphanie, waarna je herbrond en herladen naar buiten stap. In elk zichzelf respecterend kuuroord tref je ook een Kneipptuin met kruiden aan, geïnspireerd op de gezondheidsfilosofie van de Duitse priester Sebastian Kneipp. Een van de bekendste toepassingen zijn de waterloopbaden. Een gewoonte waarmee Duitsers van jongs af aan vertrouwd zijn. Mensen van alle leeftijden doen hier aan waterlopen om tussendoor wat energie te tanken. In de ondiepe koude baden loop je blootsvoets en met hoog opgetrokken knieën enkele rondjes. Een kleine inspanning waardoor de bloedcirculatie in je benen naar een hoger niveau schakelt en je hele lichaam verfrist. Minstens even leuk is de espressovariant, waarbij je je armen trakteert op een koud bad door ze samen heen en weer te bewegen. Met hetzelfde opwekkende effect als een kopje koffie.