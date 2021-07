Autoworld stelt voor de 75ste verjaardag van de beroemde motor ongeveer 75 toestellen tentoon van door de jaren heen. De expo loopt tot 15 augustus.

De Vespa is niet zomaar een scooter, het is een icoon! Met ongeveer 5.000 Vesparijders verbonden aan een zestigtal officiële clubs, telt België na Italië het grootste aantal leden.

De scooter, die bekend is geworden door de films "Roman Holiday" (1953) met Audrey Hepburn en "La Dolce Vita" van Federico Fellini, is ook vandaag nog erg populair.

De Italiaanse motorbouwer Piaggio & C° nam in 1946 een patent op de Vespa. Hij dankt zijn naam aan zijn bijzondere vorm, zijn sierlijke lijn, zijn bolle koffers achteraan en zijn karakteristiek geluid, dat doet denken aan een insect (Vespa betekent "wesp" in het Italiaans). De legende wil dat het Enrico Piaggio zelf was die deze naam bedacht toen hij het prototype voor het eerst zag.

De expo vertelt de geschiedenis van de motor en toont 75 toestellen van 1947 tot vandaag. Onder meer de eerste zijspannen, een 150 GS Vespone die gedurende 17 jaar de meest krachtige Vespa was, een rally-Vespa en een nieuwe elektrische Vespa worden getoond.

Nog tot 29 augustus loopt er ook een tentoonstelling rond de 60 jaar van de Jaguar E-type. Op 10 juli vindt een samenkomst van verzamelaars van voertuigen van dat type plaats.

Vespa 75 years young, tot 15/08/2021, Autoworld, Jubelpark 11, 1000 Brussel, www.autoworld.be

