Sommige huizen uit vroegere tijden lijken bestand tegen alle nieuwe trends en stromingen. Ze zijn architecturaal zo waardevol, dat een bezoek ook vandaag een esthetische beleving is. Wij selecteerden er drie.

Op visite bij de familie d'Hane Steenhuyse

Als een goed bewaard geheim schuilt het 18de-eeuwse stadspaleis van de adellijke familie d'Hane Steenhuyse achter een majestueuze gevel in de drukke Veldstraat in Gent. In het weekend mag je er zo binnenlopen om de kleurrijke salons, het kunstige meubilair, weelderige behang en de zinnenprikkelende muurschilderingen te bewonderen. Hier en daar tonen historische filmfragmenten je de weg in de ingewikkelde gedragsregels van die dagen, zodat je probleemloos 200 jaar terugflitst in de tijd, als gast van graaf en gravin d'Hane Steenhuyse. Je treedt daarmee in de voetsporen ...

Als een goed bewaard geheim schuilt het 18de-eeuwse stadspaleis van de adellijke familie d'Hane Steenhuyse achter een majestueuze gevel in de drukke Veldstraat in Gent. In het weekend mag je er zo binnenlopen om de kleurrijke salons, het kunstige meubilair, weelderige behang en de zinnenprikkelende muurschilderingen te bewonderen. Hier en daar tonen historische filmfragmenten je de weg in de ingewikkelde gedragsregels van die dagen, zodat je probleemloos 200 jaar terugflitst in de tijd, als gast van graaf en gravin d'Hane Steenhuyse. Je treedt daarmee in de voetsporen van de Franse koning Louis XVII en de Russische tsaar, die er een tijdje verbleven. Uiteraard beschikt dit stadspaleis over een imposante balzaal. En vergeet de ommuurde binnentuin niet. Een oase van rust midden in de stad. Hotel d'Hane Steenhuyse, visit.gent.be/nl/zien-doen/hotel-dhane-steenhuyse In 1928 bouwden de Nederlandse bankier David Van Buuren (1890-1955) en zijn Belgische vrouw Alice Piette een art-decowoning in Ukkel. De estheten en kunstmecenassen maakten van het huis hun levenswerk. Na de dood van Alice in 1973 werd het volgens hun laatste wens een museum. Het is gebouwd in de stijl van de Nederlandse villa's uit die tijd, met rode baksteen, asymmetrische gevels en erkers. Binnen zet een verfijnde art-decostijl de toon met donker palissanderhout, gekleurde glasramen en indrukwekkende kunstwerken van illustere bevriende artiesten. Dineren in de eetkamer deden de Van Buurens met uitzicht op zes stillevens van Gustave van de Woestijne. Een beeldhouwwerk van Georges Minne heette hun gasten welkom in de traphal en Kees Van Dongen heeft een ereplek in het salon. Ze omringden hun huis bovendien met prachtige tuinen: de art-decorozentuin, het labyrint en de romantische geheime tuin. Huis Van Buuren, www.museumvanbuuren.be Als er één architect eind 19de eeuw zijn stempel op Brussel heeft gedrukt dan wel Victor Horta (1861-1947). Onder meer het Centraal Station, de Innovation (afgebrand in 1968) en juwelenzaak Wolfers (nu in de KMKG) zijn van zijn hand, net als een aantal indrukwekkende privéwoningen. Maar hoe woonde hij zelf? Zijn huis in de Amerikaansestraat in Sint-Gillis is Unesco Werelderfgoed en sinds 1969 open voor het publiek. De schoenmakerszoon en architect bouwde het tussen 1898 en 1901, op het hoogtepunt van de Art Nouveau. Het interieur - dat hij tot en met het bestek toe helemaal zelf ontwierp - is grotendeels bewaard in zijn oorspronkelijke staat. De glazen lichtkoepel boven het trappenhuis en de ruimtelijke indeling waren voor die tijd baanbrekend. Tot in de kleinste details vormen de prachtige mozaïeken, glasramen, het meubilair, de muurschilderingen en zelfs de deurbel een harmonieus geheel. Het huis ligt in de elegantere Brusselse wijk Ma Campagne, waar een wandeling langs de statige panden de moeite loont. HORTAMuseum, www.hortamuseum.be