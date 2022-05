Tussen de verhalen over de heilig verklaarde zusjes Harlindis en Relindis - voor wie om de 25 jaar een optocht wordt gehouden, ook in september 2022 -, de dievenbende van de Bokkenrijders en de Vlooienkoning door, word je getrakteerd op een borreltje en hapje uit de streek.

Maaseik is de geboortestad van de gebroeders Van Eyck en de plek waar de oudste apotheek van het land staat. "Al is het niet onomwonden bewezen dat Jan en Hubert Van Eyck hier geboren zijn en het is eigenlijk de oudste privéapotheek van het land", nuanceert stadsgids Stef Hendrix, die waarschuwt dat Maaseikenaars graag overdrijven omdat ze zo trots zijn op hun stad. Maar net dat maakt de aperitiefwandeling zo bijzonder: ze zit doorspekt met leuke anekdotes, wellicht deels waar.

De gebroeders Van Eyck.

Dat Maaseik ooit een belangrijke stad was, ontstaan op de linker Maasoever, merk je aan de historische huizen die er staan. Op de Markt, maar ook in de straatjes rondom het centrale plein, bots je op prachtige 17de-eeuwse panden. Zoals de oude apotheek in de Bleumerstraat - nog een andere dan dé oudste - met de gapers aan de gevel.

Bosbessenlikeur en knapkoek. © Eddy Housen

Het eerste borreltje krijgen we geserveerd op de oevers van de Maas, met zicht op een kudde wilde paarden aan de Nederlandse kant van de stroom. De Maaseikenaars houden van zoet. Na een honinglikeurtje en een knapkoek met parelsuiker, die de schippers vroeger meekregen, doen we o.a. nog de resten van de oude stadsomwalling aan. Bij een tweede borreltje praten we nog wat na en doen we ideetjes op voor een gezellige namiddag in Maaseik.

Wandelen langs de Maasoever.

Aperitiefwandeling Maaseik Elke zondag van 11 tot 13 uur. maaseik.be/aperitiefwandeling

