Wie een bezoekje brengt aan de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal kan daar voortaan ook zes dagen op zeven terecht voor een drankje of een hapje. De ontmoetingsruimte "De Plek", in een zijkapel achteraan, is in handen gegeven van de sociale economie-organisatie Sense en die heeft haar omgevormd tot een volwaardige bistro met op de kaart onder meer de huisbieren van de kathedraal, Aurora en Memento.

"De Plek" was het voorbije jaar al sporadisch open voor parochianen. Een kleine groep vrijwilligers verzorgde tot nu de werking. "Dat was niet voldoende om ook open te staan voor de vele toeristen die de kathedraal bezoeken", zegt pastoor Bart Paepen. "De meerwaarde van De Plek voor de kathedraal is in de voorbije periode wel al aangetoond: er werd hier al veel plezier beleefd na vieringen, maar veel belangrijker nog: er zijn momenten ontstaan van ontmoeting, gesprek en het opbouwen van vriendschappen."

Nieuwe partner Sense wil 'De Plek' inschakelen in haar keten van horecagelegenheden. "Hier kunnen we mensen laten werken die al wat zelfstandiger aan de slag kunnen, als laatste stap voor ze echt autonoom kunnen gaan werken", zegt Johan De Muynck, bestuursvoorzitter van Sense.

Een bistro in een kathedraal lijkt een vreemde combinatie, maar dat is het volgens de provincie - eigenaar van het gebouw - allerminst. "Antwerpenaars zijn bourgondiërs, we willen genieten van het leven", zegt gedeputeerde Luk Lemmens. "Maar we willen ook samen kunnen zijn en van gedachten wisselen. De Plek is een ideale locatie daarvoor. De keuze om er een sociaal economieproject van te maken is bovendien de juiste."

Op 4 en 5 mei staat in "De Plek" een feestelijk openingsweekend gepland, waarbij iedereen welkom is voor een hapje en een drankje.