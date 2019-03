Antwerps ModeMuseum krijgt topontwerp van Simons cadeau van Calvin Klein

Het bekende Amerikaanse modebedrijf Calvin Klein gaat een iconische jurk aan het Antwerpse ModeMuseum (MoMu) schenken. Het gaat om het debuut van ontwerper Raf Simons bij Calvin Klein, toen hij daar net was aangesteld als creatief directeur. De jurk is een slip dress van organza, versierd met doorzichtige kralen en veelkleurige, met de hand geverfde veren.

Simons koos de jurk volgens het MoMu zelf uit. MoMu-directeur Kaat Debo heeft het over een "uitzonderlijk gul geschenk" en stelt dat het een waardevolle toevoeging is aan de bestaande collectie van het museum, aangezien de jurk "symbool staat voor een schitterend hoofdstuk uit de carrière van Simons".

Simons werd in augustus 2016 creatief directeur bij Calvin Klein en kwam al in januari 2017 met een volledig nieuwe kledinglijn op de proppen - "Calvin Klein By Appointment". Het ging om een 'made to order' collectie van veertien looks. De lijn werd door Calvin Klein breed gepromoot via reclameborden, kranten en sociale media.

De jurk die Simons uitkoos voor het MoMu werd bovendien gedragen door Oscarwinnares Julianne Moore tijdens het Costume Institute Benefit in het Metropolitan Museum of Art in New York in 2017.