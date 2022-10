DIVA, het Antwerpse museum voor diamant en edelsmeedkunst, stelt zijn voor begin december geplande heropening uit tot maart 2023. Het museum, dat momenteel gesloten is voor renovatiewerken, doet dat naar eigen zeggen "om de energiefactuur onder controle te houden".

DIVA is sinds begin dit jaar gesloten om de renovatie van het dak en de gevel mogelijk te maken. Het museum maakt van de gelegenheid gebruik om ook zijn vaste opstelling in een nieuw kleedje te stoppen. Maar de geplande heropening tijdens het weekend van 9 tot 11 december komt er dus niet. DIVA wil de winterperiode overslaan om zich niet bloot te stellen aan de torenhoge energieprijzen.

In een gebouw aan de Grote Markt loopt momenteel (en tot 27 november) wel nog de pop-up expo "Work in Progress", over de museumwerking van DIVA. Mogelijk krijgt die expo een nieuwe invulling tijdens de kerstvakantie, om diamantliefhebbers in die periode niet volledig in de kou te laten staan.

