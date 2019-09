Antwerpen bevrijd

Op 2 september 1944 trekken de geallieerde troepen België binnen. Tien dagen later is het grootste deel van het land bevrijd van de Duitse bezetter. Dat wordt vooral in Antwerpen op verschillende manieren uitgebreid herdacht.

1. Tanks rijden Antwerpen binnen op 4 september 1944. © STADSARCHIEF ANTWERPEN - WWW.FELIXARCHIEF.BE