Mooi toch wanneer je tuin weer vol bloemen staat! En daar kan je nog veel langer van genieten als je er een gewoonte van maakt je uitgebloeide bloemen meteen te verwijderen.

Het zou een reflex moeten zijn om uitgebloeide bloemen meteen uit je borders en perken weg te halen. En niet alleen omdat het mooier oogt. Bloemen die uitgebloeid zijn gaan rotten en brengen zo ziekten over of trekken knaagdieren aan.

De bloem is het voortplantingsorgaan van de plant. Door verwelkte bloemen weg te halen belet je dat de plant vruchten en zaadjes produceert en bevorder je de vorming van nieuwe bloemen. Planten doen er immers alles aan om zich voort te planten en de soort te bestendigen. Wanneer je je plant belet zaad te vormen, voorkom je ook dat ze zich uitzaait en je perk gaat overwoekeren. En wanneer je na de laatste bloei de verwelkte bloemen van vaste planten verwijdert bouwen ze meer reserves op voor volgend jaar.

Hoe je verwelkte bloemen weghaalt, hangt af van de soort. Bij eenjarige planten volstaat het meestal om de onderkant van de bloem tussen duim en wijsvinger te nemen en zachtjes te trekken. Lukt dat niet, gebruik dan een bloemenschaar. Staat de bloem op een steel, dan moet je deze mee verwijderen. Pas aan het einde van het seizoen kan je enkele bloemen laten staan om zaadjes te winnen. Bij bolplanten moet je de volledige bloemstengel wegknippen, zonder evenwel het loof te beschadigen. En bij vaste planten en bloeiende struiken snij je de verwelkte stelen tot boven de bladeren weg met een snoeischaar.

Bij enkele soorten drogen de verwelkte bloemen vanzelf aan de plant en blijven ze dus heel lang decoratief. Dat is het geval bij hortensia's. Hun verwelkte bloemen brengen de hele winter kleur in je tuin en beschermen tegelijk de nieuwe knoppen tegen de koude.

Dank aan Jean-Luc Wanzoul, prof. aan de Technische Tuinbouwschool van Gembloux.

