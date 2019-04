Ter hoogte van onthaalpoort De Torenvalk van het Meerdaalwoud hebben de agentschappen Natuur en Bos en Sport Vlaanderen het allereerste Multimovepad in Vlaanderen geopend. Hiermee wil men kinderen van 3 tot 12 jaar op een leuke manier aanzetten tot bewegen in een natuurlijke omgeving.

Het Multimovepad is een wandelpad van net geen twee kilometer lang waar de kinderen met verschillende houten constructies uitgedaagd worden om oefeningen te doen. Hierbij kunnen ze twaalf bewegingsvaardigheden uitproberen. Op de klim- en stappalen, de schommel, de xylofoon, de reuzekatapult, de evenwichtsbalk... leren ze klimmen, springen en landen, glijden, slaan, trekken en duwen, wandelen en lopen. Het pad maakt op deze locatie deel uit van een eerder aangelegd speelbos.

Uiteraard kan je het pad ook gewoon als wandelpad gebruiken. Ideaal dus voor de ouders en begeleiders van de spelende kinderen om even de benen te strekken. Het Multimovepad is voorzien van de nodige bewegwijzering waardoor de pagadders de weg niet kwijt kunnen raken. Ze hoeven alleen de kikker te volgen.

"Het Multimovepad is een eerste project waarvan wij hopen dat het veel navolging zal kennen. Binnenkort brengen we een draai- en inspiratieboek uit waaruit steden, gemeenten, provinciebesturen en andere overheden ideeën kunnen plukken om zelf dergelijke installaties aan te leggen in natuurlijke omgevingen. Zelf plannen we ook nog nieuwe projecten, maar er staat op dit ogenblik niets concreet op stapel", aldus Lieven Lanszweert, woordvoerder van het Agentschap Natuur en Bos.