De winter blijft een moeilijke tijd voor kamerplanten, omdat ze juist dan te kampen krijgen met nauwelijks zichtbare maar schadelijke beestjes.

Dat kamerplanten in de winter kunnen wegkwijnen door te weinig licht of te veel water, gaven we vorige maand al mee. Maar er zijn ook minuscule saboteurs actief.

Zoals plantenetende mijten die zich voeden met plantencellen. In warme, vochtige lucht, zoals binnenshuis in de winter, vermenigvuldigen ze zich snel, slaan vervolgens meedogenloos toe, waarna de bladeren verwelken en geel worden, om uiteindelijk te verdrogen en af te vallen. Deze mijten, niet groter dan een halve millimeter, herken je vooral aan de piepkleine webjes die ze tussen takken en bladeren weven. Neem je die waar, kijk dan met een vergrootglas of er ook beestjes aanwezig zijn. Zo ja, spuit dan brandnetelgier of een afkooksel van paardenstaart op de boven- én onderkant van de bladeren. In de handel vind je ook sprays op basis van pyrethrum. Volg hier zeer nauwgezet de gebruiksaanwijzing.

Schildluizen zijn eveneens potentiële belagers. Ze verzwakken de plant door haar sap weg te zuigen. Hun aanwezigheid merk je aan de kleverige stof die ze over de bladeren verspreiden, beter bekend als honingdauw. In deze stof kunnen piepkleine schimmels woekeren, die het blad uiteindelijk bedekken met zwart stof (roetdauw).

Van schildluizen raak je moeilijk af: ze onder controle houden is het hoogste dat je kan bereiken. Doop een wattenstaafje in alcohol en verwijder zo veel mogelijk luizen uit de kleefstof. Bespuit de boven- en onderkant van de bladeren vervolgens met een oplossing van een derde groene zeep, een derde alcohol (60°) en een derde koolzaadolie. Pas deze behandeling zeker drie keer toe, met telkens een week tussen.

De beste preventie is je planten met grote bladeren geregeld schoonmaken met een vochtige doek. Planten met kleine blaadjes kan je gewoon onder de douche zetten, maar dek eerst de potgrond af om te voorkomen dat hij te veel water opneemt. Laat de plant na de douche goed luchten om de bladeren sneller te laten drogen.

Met dank aan Jean-Luc Wanzoul, prof. aan de Technische Tuinbouwschool van Gembloux.

