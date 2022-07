'Ik heb alles al gezien aan de Belgische kust'. Misschien toch niet. Want met de Kustswiper vallen nog tal van verrassende plekken te ontdekken, die passen bij jouw interesses.

Op sociale media krijgen droomfoto's altijd veel meer likes dan lange beschrijvingen. Met dat gegeven voor ogen lanceerde Westtoer - de toeristische dienst van West-Vlaanderen - onlangs de Kustswiper, een gratis app geïnspireerd op datingsite Tinder. Je krijgt er een hele reeks foto's van onze kust te zien, die je naar rechts of links kan swipen. Op basis van jouw keuze bepaalt de app eerst jouw profiel - natuurliefhebber, gezelschapsbeest, cultuurfan, ontdekker... waarna je een heleboel tips krijgt voor uitstapjes die bij jou passen. Daar kunnen iconische en minder bekende plekken bij zitten, met telkens een keuze aan doetips, restaurants en hotels in de buurt. Als je dat wil, kan je dan je eigen reisgidsje afprinten met een nuttig kaartje en praktische informatie.

...

Op sociale media krijgen droomfoto's altijd veel meer likes dan lange beschrijvingen. Met dat gegeven voor ogen lanceerde Westtoer - de toeristische dienst van West-Vlaanderen - onlangs de Kustswiper, een gratis app geïnspireerd op datingsite Tinder. Je krijgt er een hele reeks foto's van onze kust te zien, die je naar rechts of links kan swipen. Op basis van jouw keuze bepaalt de app eerst jouw profiel - natuurliefhebber, gezelschapsbeest, cultuurfan, ontdekker... waarna je een heleboel tips krijgt voor uitstapjes die bij jou passen. Daar kunnen iconische en minder bekende plekken bij zitten, met telkens een keuze aan doetips, restaurants en hotels in de buurt. Als je dat wil, kan je dan je eigen reisgidsje afprinten met een nuttig kaartje en praktische informatie. Handig? Ja en neen. Soms slaat de app de bal wel eens mis bij het bepalen van je gebruikersprofiel. Aarzel dan niet om de kustswipe nog eens over te doen of toch door te klikken op de voorgestelde uitstapjes om alsnog je goesting te vinden. Want die nemen je vaak mee weg van de platgetreden paden, zodat je altijd wel een onbekende bezienswaardigheid of verrassende wandeling ontdekt. Toch niet overtuigd? Hier vind je een aantal ongewone of onterecht miskende plekken, die wij dankzij de app hebben ontdekt. Kwestie van nooit meer te zeggen: ik heb alles al gezien aan de Belgische kust. Zandkastelen, trapautootjes, ongepelde garnalen, papieren bloemen en de boules de Berlin die je op het strand at, inclusief het knarsende zand tussen je tanden: de Noordzee roept onvermijdelijk jeugdherinneringen op. Wil je een duik in je jeugdverleden maken, ga dan naar het Strandbad op de zeedijk van Oostduinkerke. Dit zwembad werd recent nog gerenoveerd, maar lijkt weggelopen uit de sixties. Niet ver daarvandaan, in het hinterland, vind je Huisje Nys-Vermoote, een authentiek vissershuisje dat het Jommekeshuis wordt genoemd, omdat Jef Nys, de tekenaar van Jommeke, er in zijn kinderjaren zijn vakanties doorbracht. Vandaag is het een museum dat de geschiedenis van Koksijde vertelt. Kwam je vroeger vaak naar Koksijde op vakantie, dan kan je hier heel wat herinneringen ophalen. Als je graag vogels spot in volle natuur dan is er meer dan enkel het Zwin of het natuurreservaat van de Westhoek. Zoals natuurreservaat d'Heye in Bredene, een oud duinengebied met heide en weilanden, waar de rust gegarandeerd is, want je kan het enkel bezoeken, na reservatie, via een geleide wandeling met natuurgids. Nog origineler is natuurreservaat Schuddebeurze in Middelkerke. Tussen de restanten van de Atlantikwall gedijt hier een uitbundige flora. Op deze goed bewaarde site van het artilleriegeschut van Bamburg is een van de bunkers nu een kijkhut. Langsheen de kust, van de zeedijk, over het strand tot in duinen en parken, staan vandaag een sculpturen van vroegere edities van het kunstfestival Beaufort. Allemaal even fotogeniek, zeker wanneer de hemel zwaar bewolkt of onweerachtig kleur. Toch is Beaufort niet het enige kunstevenement aan de kust. Elke zomer veranderen de witte strandhuisjes van Sint-Idesbald in kleurrijke schilderijen. Deze openluchttentoonstelling draagt de naam Cabin Art en plaatst dit jaar Paul Delvaux in de spotlights. Met jonge kinderen wil je wel eens iets anders doen dan met een trapautootje rijden of een zandkasteel bouwen, maar de kleinste wandeling wordt algauw een nachtmerrie. 'Is 't nog ver?' 'Ik wil niet meer lopen, ik vind dit niet leuk.' Om dit soort ergernissen te voorkomen, zijn er de Duinenbossen in De Haan. Midden in dit zeldzame stukje natuur liggen de Slierberg en het Wonderbos, twee speelbossen met klim- en klauterparcours en een lange glijbaan. Genoeg redenen om er bij jonge wandelaartjes de pas in te houden. Heb je het gehad met overvolle stranden en rijen hoogbouw en zoek je authentieke plekjes die hun ziel hebben bewaard, dan moet je beslist naar de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkapel in Bredene. Deze visserskapel is ook een bedevaartsoord. Hier worden overleden of verdwenen vissers herdacht en zijn de muren bekleed met ex-voto's en foto's van scheepsbemanningen. En als je nog verder het ommeland intrekt, zijn er polderdorpen zoals Lissewege, net achter Blankenberge. Het prijkt in het rijtje van tien mooiste dorpen van Vlaanderen, met de witgeschilderde gevels en de 13de-eeuwse kerk waar de tijd lijkt stil te staan. Het lijkt misschien moeilijk om aan de kust plekjes te vinden waar je een 360°-uitzicht krijgt op het landschap, maar ze zijn er wel. Een van de bekendste is de Warandetoren in de Warandeduinen in Middelkerke. De klim naar de top wordt beloond met een prachtig panorama, zeker wanneer de hemel de zee in vuur en vlam zet. Natuurreservaat Kijkuit in De Haan heeft evenmin zijn naam gestolen: in de gelijknamige duinen wacht het ene uitzicht na het andere.