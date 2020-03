De afgelopen 48 uur hebben zich al meer dan 5.000 mensen ingeschreven op www.hulpvoorhelden.be. Op die website kunnen vrijwilligers hun diensten aanbieden aan zorginstellingen in de strijd tegen het coronavirus. Dat melden de initiatiefnemers maandag.

Ziekenhuizen en zorginstellingen vinden via www.hulpvoorhelden.bemeteen de vrijwilligers die ze nodig hebben. En aan hulp geen gebrek. Meer dan 5.000 Vlamingen schreven zich sinds de lancering zaterdagochtend in.

Boodschappen doen (84%) en boodschappen brengen (77%) naar zorgverleners zijn het populairst. Maar de Vlaming wil ook heel graag een praatje maken met ouderen die zich alleen voelen (44%) of soep en andere maaltijden maken (42%) en brengen (39%) naar gezinnen van zorgverleners.

Overal in Vlaanderen tonen mensen zich solidair met de zorgverleners. Uitschieters zijn de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, waar respectievelijk 33% en 24% van de registraties op hulpvoorhelden.be vandaan komen. Limburg kan nog een zetje gebruiken (1%). Opvallend: ook uit Mesen, de kleinste stad van Vlaanderen, komt er hulp.

Naast Zorgnet-Icuro Vlaanderen en Emmaüs vzw, hebben het UZ Brussel, OLV Aalst en verschillende woon-zorgcentra zich aangesloten bij het initiatief.

"We zijn enorm blij dat er zoveel solidariteit bestaat in Vlaanderen en dat we met onze website alle hulp gecentraliseerd tot bij onze zorginstellingen kunnen brengen. Maar er mogen nog altijd extra vrijwilligers bijkomen, zeker nu de piek van de epidemie er de komende dagen en weken zit aan te komen volgens de experts. Binnenkort zorgen we ook voor een downloadbare affiche op onze website, die mensen voor hun raam kunnen hangen om ook anderen warm te maken om zich te registreren", zegt Hans Seeuws in naam van alle initiatiefnemers en aangesloten organisaties.

