Al meer dan 14.000 kunstliefhebbers hebben zich ingeschreven voor de virtuele live rondleiding door de tentoonstelling 'Van Eyck, een optical revolution' in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent. Dat meldt Toerisme Vlaanderen.

Het MSK moest enkele weken geleden net als alle andere musea de deuren sluiten door de coronamaatregelen. Om de duizenden kunstliefhebbers van over de hele wereld niet in de kou te laten staan, sloegen het MSK en Toerisme Vlaanderen de handen in mekaar en lanceerden ze het 'Stay At Home Museum'.

"Als de wereld niet naar Van Eyck kan komen kijken, sturen we Van Eyck virtueel de wereld in", zei Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir bij de lancering. "Dankzij het 'Stay At Home Museum'-project van Toerisme Vlaanderen en zijn museumpartners, kunnen we kunstliefhebbers van over de hele wereld in contact brengen met de grootmeester. 'Van Eyck, een optische revolutie' wordt een digitaal visitekaartje voor Vlaanderen."

De rondleiding, met als gids Till-Holger Borchert, een van de curatoren van de tentoonstelling, gaat vandaag in première via Facebook Première om 19 uur. Aansluitend is er een vragenuurtje met curator Frederica Van Dam. Kunstliefhebbers kunnen zich nog steeds aanmelden via de Facebookpagina www.facebook.com/flemishmasters. Na de première is de tentoonstelling te zien op YouTube. Naast de virtuele Van Eyck-tentoonstelling staan de komende weken ook tentoonstellingen van Bruegel (woensdag 15 april om 19 uur), Rubens (woensdag 22 april om 19 uur) en andere grote namen op het programma.

Op de VRT zei Johan De Smet van het MSK dinsdag dat de Van Eyck-tentoonstelling niet kan verlengd worden na 30 april, gezien de "fragiliteit van de werken". Op de website van de tentoonstelling staat te lezen dat het museum contact zal opnemen met al wie tickets kocht voor de tentoonstelling.

