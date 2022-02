Airbnb: citytrips bijna op pre-coronaniveau

Citytrips zijn weer meer in trek, zegt verhuurwebsite Airbnb. Tripjes naar steden waren bijna twee jaar lang minder populair als gevolg van de coronapandemie, maar in het laatste kwartaal van 2021 lag het aantal boekingen bijna weer op het niveau van 2019. In de Verenigde Staten is er zelfs geen effect meer merkbaar.

© Getty Images/Westend61