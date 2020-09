Vakantie dicht bij huis is dit jaar het motto. We selecteren negen pareltjes bij onze Noorderburen: van bos tot strand en van veen tot plassen.

1. De Oostvaardersplassen

In heel Europa is er geen gebied dat je met de Oostvaardersplassen van Flevoland kunt vergelijken. Rietvlaktes, waterplassen en graslanden maken het tot een uniek stuk natuur van 5600 hectare. Naast konikpaarden en edelherten spot je bij de Oostvaardersplassen vooral ganzen, lepelaars, aalscholvers en zelfs de zeearend. Een ware oase van rust.

2. De Loonse en Drunense Duinen

Dit duingebied in Noord-Brabant is een prachtig voorbeeld van hoe de natuur jaren lang zijn gang heeft kunnen gaan. Het is een gebied van 4000 hectaren, met wisselende beplanting. Je vindt er bossen en heide, maar natuurlijk vooral heel veel zand. Het is het grootste zandstuifgebied van West-Europa. Breng je een bezoekje aan Brabant? Vergeet dan niet om een wandeling te maken door dit prachtige gebied.

3. De Alde Feanen

Op nog geen half uurtje van Sneek verwijderd ligt Nationaal Park De Alde Feanen (De Oude Venen), een prachtig natuurgebied rondom het dorp Eernewoude. Een goede plek om vogels te spotten en heerlijk te wandelen of fietsen. Het natuurgebied is duizenden jaren oud en dat is op verschillende plekken nog te herkennen. Eén tip: trek goede (wandel)schoenen aan, want de paden in dit gebied zijn niet overal even droog.

4. Westkapelle

De Nederlandse kust is bijzonder mooi en gevarieerd, en mag dus niet op deze lijst ontbreken. Een van de meest bijzondere plekken aan de Noordzee om te bezoeken is Westkappele, waar de vuurtoren Noorderhoofd staat. De vuurtoren is van gietijzer en in 1875 ontworpen. Het wijdse uitzicht op zee in combinatie met deze bijzondere vuurtoren geven je een vakantiegevoel zoals alleen de Zeeuwse kust dat kan.

5. De Veluwe

Het midden van ons land herbergt een schitterende stuk puur natuur. De Veluwe is voor liefhebbers van wandelen en fietsen een echt pareltje in Nederland. De grotendeels beboste streek trekt jaarlijks vele toeristen en is dé plek om wild te spotten. De kans daarop is het grootst in de vroege ochtend of 's avonds laat. Ben je muisstil en heb je wat geluk, dan sprint er een hert voorbij of loopt verderop een zwijnenfamilie langs.

6. Forteiland Pampus

Het forteiland Pampus bij Muiden is een bijzonder geval. Het werd in 1870 aangelegd als onderdeel van een vestingring om Amsterdam te beschermen. Het kunstmatige Pampus met een rijke geschiedenis is al een attractie op zich, maar de waterrijke omgeving voegt daar nog iets heel moois aan toe.

7. De Drentse hunebedden

Een van de meest bijzondere en historische pareltjes in ons land zijn zonder twijfel de hunebedden in Drenthe. In de omgeving van Borger, Assen en Emmen zijn de restanten van tientallen grafheuvels te vinden. De oudste hunebedden dateren van zo'n 3200 jaar(!) voor Christus. Buiten de historische waarde van deze monumenten, kun je vooral rondom Borger allerlei gezellige dorpjes en typisch Drentse landschappen verkennen.

8. Leersumse Veld

Het Leersumse Veld, een natuurgebied in het zuidoosten van de provincie Utrecht, werd in de ijstijd uitgesleten door smeltwater in de stuwwal die nu Utrechtse Heuvelrug heet. Ontbossing en overbeweiding hebben in de loop van eeuwen de grond uitgeput. Het Leersumse Veld werd een gebied van stuifzand en heide die op natte plaatsen ging vervenen. Rond de 18e eeuw werd het veen afgegraven voor brandstof. Zo ontstonden de Leersumse Plassen. Het Leersumse Veld is een rustgevend stuk natuur in het hart van Nederland.

9. Limburg

We sluiten dit lijstje af met het prachtige landschap van Nederlands Limburg, en dan vooral midden en zuid. Het mooie aan de Limburgse natuur is dat het enorm veelzijdig is. Van het heuvelachtige, Frans ogende Geuldal tot natuurgebied Bergerbos, waar je als wandelaar nog middeleeuwse restanten kunt bewonderen.

