Slakken zijn verlekkerd op jonge groenten en prille planten, met vaak desastreuze gevolgen. Zo hou je ze, zonder toxische producten, op een afstand.

Of je tuin nu groot of klein is, of hooguit een paar bloembakken beslaat, een slijmerig spoor is vaak wat na enkele nachten rest van je verse aanplantingen. Bij zo'n ravage kan je moeilijk aan de zijlijn staan toekijken. Het goede nieuws is dat je slakken op een afstand kan houden met middeltjes die geen kwalijke gevolgen hebben voor andere dieren en het leefmilieu. Omdat de beestjes actief zijn als het donker en/of vochtig is, moet je ze vooral 's nachts aanpakken. En soms ook overdag, als het regent.

1. Eitjes rapen

Slakken leggen hun eieren - tot wel 400 - in april. Zie je kleine witte bolletjes in de grond of in je bloembakken opduiken, haal ze er dan zonder pardon weg.

2. Geurbarrière

Sommige sterke geuren houden slakken op een afstand. Plant daarom salie, Oost-Indische kers, tijm of lavendel in de buurt van de planten die ze lekker vinden.

3. Heulen met de vijand

Lijsters, merels, padden, spinnen en sommige kleine vogels zijn verlekkerd op slakken. Lok ze naar je tuin. Heb je kippen, laat die dan geregeld of op bepaalde momenten van de dag vrij in de tuin rondlopen.

4. Hindernissenparcours

Slakken houden niet van obstakels. Brengt een laag je grind, eierschaal- of asresten rond je planten aan om hen te ontmoedigen.

5. Rabarber & kool

Leg 's avonds een groot blad rabarber of kool nabij je slaplantjes of petunia's. En gooi dat blad waar zich slakken op vastgereden hebben de volgende ochtend op de composthoop. Een alternatief met hetzelfde effect: een plankje met daarop wat aardappelschillen.

6. Pintje

Slakken vallen massaal voor de geur van bier. Vang ze door schoteltjes bier op hun pad achter te laten. Ze zullen zich komen bezatten en er vervolgens in verdrinken.

7. Biokorrels

Als geen van deze natuurlijke middeltjes helpen, kan je naar korrels tegen slakken grijpen. Maar kies voor bio, om geen schade aan te richten onder de andere welgekome gasten in je tuin.

