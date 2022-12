Op zoek naar een leuk uitje met je kleinkinderen? Dit zijn enkele uitstapjes voor het hele gezin, van escape game tot musea.

Escape Game

Kruip eens in de huid van een detective in een Escape Game. Je zit opgesloten in een kamer en je hebt 60 minuten om een raadsel op te lossen. Er zijn verschillende thematische escaperooms in ons land. Wij hebben "De diefstal van Manneken Pis" uitgetest, waarbij je de schuilplaats van de dief moet vinden om het beroemde beeldje terug te bezorgen aan de stad Brussel. Dat vereist denkwerk, flink wat adrenaline en goede lachspieren!

escapehunt.com

Domein Bokrijk

Wandel door het grootste openluchmuseum van het land in Genk. De authentieke gebouwen bieden een fascinerende kijk op het leven van onze voorouders op het Vlaamse platteland. Zo ontdek je een oude schoolklas en ateliers met de ambachten van weleer: brood bakken, textiel weven of hout bewerken. De dieren en een speeltuin maken het voor kinderen compleet.

bokrijk.be

Ritje met een Draisine

Trap op eigen tempo over een oude spoorlijn en geniet onderweg van het prachtige Ardense landschap. Dat doe je tussen de stations van Leykaul en Sourbrodt, aan boord van een draisine, een ietwat vreemd railvoertuig. Een leuke rit van 14km, waarna je kan genieten van een Luikse wafel in een treinwagon uit 1950. Een heerlijke excursie voor het hele gezin!

railbike.be

Musea vol illusies

Omgekeerde decors, caleidoscopen, trompe-l'oeils... Bezoek één of beide Brusselse musea die aan optische illusies zijn gewijd. De contra-intuïtieve verschijnselen dagen je hersenen uit, die proberen te ontcijferen wat ze nu juist zien (en daar soms wat tijd voor nodig hebben). Geweldig! Een ongewone plek die zelfs verveelde tieners fascineert en verbaast.

illusionbrussels.be, museumofillusions.be.

Wetenschappelijke experimenten

Energie, lichaam, natuur, sport, chemie, weersverschijnselen... Ga helemaal op in een reeks wetenschappelijke, natuurkundige, zintuiglijke en verrassende experimenten in het Sparkoh!-centrum, gevestigd in een voormalige kolenmijn in Frameries. Ook Technopolis, het doe-centrum voor wetenschap in Mechelen, is leerrijk voor jong en oud.

sparkoh.be, technopolis.be

Euro Space Center

Hijs je in een astronautenpak in het themapark over de ruimte in Transinne. Vaardigheidstests, simulatoren, ruimtereizen, een bezoek aan een dorp op Mars... goed voor lichtjaren plezier. Ook lang na dit ongelooflijke en educatieve avontuur over het heelal zal je nog sterretjes zien!

eurospacecenter.be

Op schattenjacht

Met de gratis app Totemus (her-)ontdek je op een leuke en interactieve manier de rijkdom van het Belgische erfgoed, via een schattenjacht. Trek te voet of met de fiets van de ene toeristische trekpleister naar de andere en los raadsels op om te achterhalen waar de symbolische Totem verborgen ligt. Zo verzamel je als avonturier punten, die je dan kan inwisselen voor cadeautjes.

totemus.be

