Het coronavirus heeft ons reisgedrag op zijn kop gezet. Durven we weer lang vooraf een reis te boeken of gaan we voor een last minute? Blijven we veilig dichtbij of wordt het ver weg zodra het weer mag? Reisdeskundigen zien enkele trends.

1 - LAST MINUTE

Als we reizen boeken, doen we dat echt last minute, dat wil zeggen amper enkele dagen vooraf, stelt Pierre Fivet van ABTO (Associatie van Belgische Touroperators) vast. "Die trend zagen we in de tweede helft van 2020 al en zal wellicht ook in 2021 nog aanhouden, zolang we in een onvoorspelbare situatie zitten. Waar last minutes vroeger vooral populair waren voor de prijs, speelt nu de onzekerheid. Veel mensen hebben in 2020 trouwens ondervonden dat het niet altijd makkelijk is om een geannuleerde vlucht of reis terugbetaald te krijgen en willen dat risico niet meer nemen."

Zodra het terug in alle veiligheid kan, ziet Pierre Fivet ook wel een overcompensatie in reizen. We gaan dan de schade willen inhalen. "Vergeet niet dat nog heel wat mensen ongebruikte reisvouchers hebben. Voor velen is op vakantie gaan echt een basisbehoefte. En ik ben ervan overtuigd dat ongelooflijk veel mensen daar ook naar snakken." Piet Demeyere van TUI beaamt: "Mensen zijn sterk op hun reishonger blijven zitten in 2020 en willen dat gemis inhalen. Vooral vijftigplussers, die eindelijk wat meer tijd hebben of van hun pensioen willen genieten. Covid heeft ons allemaal door elkaar geschud. We beseffen dat er situaties kunnen ontstaan waarin we niet meer gewoon doen wat we willen. En wanneer het dan wel kan, willen we de dingen niet meer uitstellen." Touroperators en reisconsultants zijn het erover eens: we blijven in 2021 liefst in Europa. Maar de echte staycation, in eigen land, is volgens Fivet geen blijver. "Een van de belangrijkste motivaties om op reis te gaan is het mooie weer opzoeken. In tegenstelling tot wat soms wordt beweerd, nam het meerdaagse reizen binnen België ook in de zomer van 2020 niet spectaculair toe. En zodra er enige versoepeling was, zagen we dat de Canarische eilanden en Griekenland weer goed scoorden." Reisconsultant Jo Thuys is het daar niet helemaal mee eens. "We hebben afgelopen jaar ontdekt dat ons land meer te bieden heeft dan we zelf dachten. Bovendien is de kwaliteit van de logies en restaurants in België van een zeer hoog niveau, wat toch wel een extra troef is." Voor reizen buiten Europa blijft het voorlopig enkel bij dromen. Niemand verwacht dat langeafstandstrips voor 2022 of zelfs 2023 zullen hernemen. Want er zal natuurlijk wel wat blijven hangen van de coronacrisis. "De angst om een lange vlucht te maken of in een exotisch buitenland in een ziekenhuis te belanden, zit er wel in. Misschien gingen we het ook vaak te ver zoeken", zegt Demeyere. "We hebben afgelopen zomer met zijn allen ontdekt dat dat niet nodig is." Zijn we een beetje bang geworden van andere mensen en huren we liefst met onze eigen bubbel een vakantiewoning of een camper? "Eigenlijk zagen we in de zomer van 2020 een relatief kleine verschuiving binnen de markt. Waar volgens onze cijfers doorgaans 50% van de Belgische reizigers voor een hotelverblijf kiest, verschoof dat naar 40%", zegt de woordvoerder van ABTO. "Zolang we met het virus moeten leven, zullen wel iets meer vakantiegangers voor een eigen verblijf blijven kiezen. Maar echt spectaculair is die verschuiving tot nog toe niet. Uit onderzoek weten we dat voor de Belg een van de hoofdredenen om op reis te gaan, behalve het mooie weer, zich laten bedienen is. In een gîte of vakantiehuis moet je nog altijd zelf koken en afwassen. Hotels hebben, net als restaurants, ook zeer veel inspanningen gedaan om alles veilig te laten verlopen", klinkt het dan weer bij Demeyere. Bruisende steden, dichtbevolkte markten, populaire badplaatsen... Hoe aanlokkelijk ze waren voor Covid-19, hoe twijfelachtig nu. "Ik denk dat rustigere, afgelegen plekken, waar natuurbeleving centraal staat, wel een blijver zijn", gaat de TUI-woordvoerder verder. "We zijn noodgewongen wat creatiever geworden in het kiezen van een vakantiebestemming en hebben andere, minder drukkere plekken leren kennen, waar we vroeger misschien op automatische piloot beslisten. Wandelen en fietsen blijven wellicht ook in 2021 populair." Reisconsultant Jo Thuys ziet bijvoorbeeld een opvallende interesse voor Zweden, waar mensen bij uitstek naartoe gaan voor natuurbeleving. Uit influencerstudies blijkt eveneens dat mensen afgelopen maanden online vaak op zoek gingen naar natuurvakanties en dichtbijtrips. Over vliegen zolang het coronavirus circuleert, is al veel gezegd en geschreven. Volgens de luchtvaartmaatschappijen wordt de lucht in een vliegtuig zodanig gefilterd dat ze even zuiver is als in een operatiekwartier. Anderzijds weet iedereen hoe dicht je bij mekaar zit op een volzet vliegtuig. Bovendien zijn er niet alleen risico's tijdesn de vlucht, ook bij het in- en uitstappen, boarden, bagage afhalen... En virologen raden het niet aan. "Een pandemie is natuurlijk niet helemaal te vergelijken met terreuraanslagen, maar de zomer na 9/11 ( n.v.d.r. de terreuraanslagen in de VS in 2001) maakten we de meeste vliegvakanties ooit", zegt Pierre Fivet. "Er werden toen uiterst strenge controles ingevoerd en dat werkte. Zodra we een voldoende gevoel van veiligheid hebben, gaan we opnieuw vliegen. In het geval van het coronavirus kan dat zijn met bijzonder strenge maatregelen of omdat er eindelijk een veilig vaccin is. Maar vooral in de eerste helft van 2021 is de kans groot dat de meeste vakantiegangers de voorkeur geven aan de eigen wagen." Dat is meer coronaproof en bespaart mensen problemen met een luchtvaartmaatschappij in geval van annulatie. De digitale detox verliest wellicht aan populariteit. Waar het tot voor kort een aanlokkelijk idee was om je tijdens je vakantie even volledig van de wereld te deconnecteren en de laptop of smartphone af te geven aan de balie, is het in een (post)Covid-19-wereld belangrijk om net wel verbonden te blijven. Te allen tijde goed geïnformeerd zijn over de recentste richtlijnen is noodzakelijker dan ooit. We hebben immers ondervonden hoe snel situaties kunnen veranderen.