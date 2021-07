1. Ga voor kwalitatief, seizoensgebonden en rijp fruit, vol smaak én vitaminen: ze zullen hierdoor vanzelf sappiger en zoeter smaken. Speel ook met smaken. Voeg bijvoorbeeld tijm, lavendel...

2. Maak meteen genoeg confituur, zo kan je tijdens de wintermaanden nagenieten van zomers fruit.

3. Suiker is nodig om confituur langer te kunnen bewaren : gebruik geleisuiker volgens de instructies op de verpakking of gebruik één deel kristalsuiker op één deel fruit. Je vindt confituursuiker in verschillende verhoudingen (1:1, 2:1, 3:1). Concreet betekent het dus dat je met confituursuiker 3:1 slechts één deel suiker nodig hebt voor drie delen fruit.

4. Snij het fruit en laat het een nachtje trekken in de suiker. Dat komt de smaak ten goede

5. Laat de confituur niet te hard en niet te lang stoven. Dan verliest ze kleur en smaak. Een tip? Druppel hete confituur op een bord. Als deze na een minuut gestold is, is ie perfect.

6. Voeg citroensap toe, zodat de confituur indikt en ze heerlijk fris blijft qua kleur en smaak.

7. Steriliseer je potjes goed: leg ze tien minuten in kokend water of zet ze in de vaatwasser en laat het heetste programma draaien.

Marthe Matthys en Marlies Beckers