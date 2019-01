60 % van de Belgen verwarmt met verouderde ketel

België telt nog bijna 2 miljoen verouderde ketels. Zowat 60 procent van de Belgen verwarmt nog steeds met een verouderde olie- of gasketel, aldus de ATTB. Gevolg: onze woningen stoten nog te veel CO2 uit.

Van een echte transitie naar energiezuinige toestellen en meer hernieuwbare energie is geen sprake, constateert de ATTB. "Jaarlijks worden zo'n 200.000 ketels verkocht. Aan dit tempo duurt het nog twintig jaar vooraleer alle oude ketels worden vervangen", aldus ATTB-secretaris Emille Vandenbosch. "Die oude rakkers moeten weg. Maar dat gebeurt amper."

Om die transitie te versnellen, bepleit de sector een overheidspremie voor het vervangen van een oude ketel door een zuiniger model, een warmtepomp of hernieuwbare alternatieven. Daarnaast bepleit de sector ook meer 'dwingende' manieren om particulieren en bedrijven aan te sporen oude stookketels te vervangen. ATTB verwijst naar de lage-emissiezones in sommige steden, waarbij vervuilende wagens worden geweerd. "Waarom zou een gelijkaardig systeem ook niet kunnen om vervuilende stookinstallaties te weren?", aldus de sector. "Uiteraard niet van de ene dag op de andere". Een begin zou kunnen zijn om alle ketels te labelen, met het oog op sensibilisering, om dan later ketels van meer dan twintig jaar oud verplicht te vervangen.