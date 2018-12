60-plussers zingen voor de laatste plekjes in de teams van Natalia, Helmut Lotti, Dana Winner en Walter Grootaers

Tijdens de eerste auditiedag konden coaches Helmut Lotti, Walter Grootaers, Natalia en Dana Winner elk al 2 talenten strikken voor hun team. Op vrijdag 14 december zoeken ze de ontbrekende 2 talenten om naar de volgende ronde, de Knock-Outs, te gaan.

Rita (65) uit Herzele zingt al sinds haar 16e, toen nog onder de naam Jennifer. Haar zangtalent gaf ze door aan haar dochter Jessy, die leadzangeres is bij dedancegroep The Mackenzie.Het was Jessy die haar moeder inschreef voor het programma:"Ze zingt thuis nog met zoveel goesting en passie, dat ik deze kans niet voorbij kon laten gaan". Vrijdag staat Rita gewoon op het podium als 'Rita' met At Last van Etta James.

Mechelina (63, Bilzen) kiest eveneens voor een nummer van jazzlegende Etta James: Something's Got a Hold on Me. Zingen doet ze normaal gezien in groep, in haar gospelkoor. Kan ze ook solo haar mannetje staan op het podium?

Van profvoetballer naar karaokezanger: dat is de indrukwekkende carrièreswitch van de 61-jarige James (Oostakker). De Ier kwam in België terecht als profvoetballer bij KAA Gent. Helmut, supporter van de Buffalo's, herkent hem dan ook meteen: "Jij hebt nog in mijn Panini-album gestaan!". Pas op zijn 42e kreeg James de zangmicrobe te pakken na een bezoekje aan een karaokebar. Sharp Dressed Man van ZZ Top is het nummer waarmee hij de coaches probeert in te pakken.

De oudste mannelijke deelnemer aan The Voice Senior is Frans (84, Kuurne). Voor hem draait het vooral om de beleving: "Dit stond nog op mijn bucketlist", lacht hij.Vroeger zong hij vaak, nu enkel nog op zondag in de kerk. Hij haalt voor één keer nog eens de king of rock and roll in zichzelf naar boven met Surrender van Elvis Presley.

De 61-jarige Miet (Lommel) kiest voor het swingende Old Time Rock & Roll van Bob Seger. Zingen doet ze normaal niet op een podium, maar in de kelder, waar ze met haar band met de toepasselijke naam 'Last Chance' repeteert. "Zingen is mijn uitlaatklep, mijn therapie", zegt de vrolijke 60'er.

Ook Willy (67, Koekelare) leeft voor muziek. Al sinds de jaren 60 besteedt hij zijn vrije tijd aan zijn band De Rainbows, waarmee hij nog steeds optreedt.Hij kiestvoor zijn auditie voor een feelgoodnummer van The Eagles, Take It Easy. Daar hoort een anekdote bij: "Tijdens het concert van The Eagles in Flanders Expo in 1997 stond ik naast Walter Grootaers".

Julien (Rijmenam) is 75, maar nog lang niet op pensioen. Hij verkoopt nog steeds softwareprogramma's. "De IT houdt mij jong, net als het zingen". Tijdens The Voice Senior treedt hij voor de allereerste keer op voor publiek met Sixteen Tons van Johnny Cash.

Ook Viviane (78, Gent) voelt zich nog piepjong.Als ze zingt, is dat steevast een nummer van Edith Piaf. De nummerkeuze van haar Blind Audition was dan ook niet moeilijk: La Vie en Rose, een nummer dat haar op het lijf is geschreven. "Ook al wordt ik The Voice niet, je ne regrette rien".

De Kempense John Leo (66, Geel) brengt met Verloren Hart, Verloren Droom van Johnny White het enige Nederlandstalige nummer van de avond. Ervaring heeft John Leo op overschot, want hij is 25 jaar professioneel zanger geweest. "Met mijn deelname wil ik laten zien dat ik het nog steeds in mij heb."

Ook Danny (72, Kapellen) heeft vroeger enkele singletjes opgenomen. Dat deed onder zijn artiestennaam Danny Dean, vanwege zijn adoratie voor de acteur James Dean. Vrijdag staat hij op het Voice-podium met A Steel Guitar and a Glass of Wine van Paul Anka.

Michel (63, Gosselies) weet dat hij een enorm risico neemt met het nummer Unintended van Muse. "Het is technisch moeilijk en heeft heel wat hoge noten". Zijn familie heeft echter alle vertrouwen in hem.

Maurice (63, Essen) draagt zijn nummer op aan zijn kleinkinderen. "Voor hen is dit een reuze-ervaring en ik hoop hen hiermee warm te maken voor de muziek". Hij kruipt met gitaar en het nummer Ring of Fire van Johnny Cash het podium op.

The Voice Senior, aflevering 2, vrijdag 14 december om 20.35 uur op VTM.