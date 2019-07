Eerder dit jaar was Kroatië al de grootste stijger op Tripadvisor. En ook het mooiste Europese strand van dit jaar ligt volgens European Best Destinations in Kroatië. Maar de parel aan de Adriatische zee heeft nog veel meer te bieden. Wat dacht je van deze 6 aanraders?

Novigrad, een perfecte uitvalsbasis

Het historische Novigrad ligt aan de zuidkust van de Novigradzee in Dalmatië. Het pittoreske stadje werd gebouwd in de vorm van een trapeze en was vroeger omringd door stadsmuren. De monding van de rivier Zrmanja zorgt ervoor dat de Novigradzee rijk is aan schelpdieren en vis, waardoor je er heerlijke visgerechten kunt proeven.

Door zijn unieke ligging, is Novigrad voor elk type reiziger een ideale uitvalsbasis. Avonturiers kunnen op Zrmanja raften, kajakken of kanovaren, natuurliefhebbers vinden heel wat nationale parken in de buurt en de stranden zijn dan weer perfect voor zonnekloppers.

Cultuur opsnuiven in Pore?

In Istrië, op een schiereiland dat verzonken ligt in de zee, vind je het stadje Pore?. De overblijfselen uit de antieke tijd en het Venetiaanse erfgoed zijn er goed bewaard gebleven.

© Getty Images

Zo heb je er onder meer de Eufrasiusbasiliek die met zijn waardevolle mozaïeken op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Naast cultuur staat Pore? ook bekend om zijn verfijnde olijfolie en Malvasia wijn.

Pula, het Rome van Kroatië

© Getty Images/Cultura RF

Net als Rome is ook Pula op 7 heuvels gebouwd. Het bruisende hart van Istrië is de grootste stad van het schiereiland en heeft een van de best bewaarde amfitheaters ter wereld. Door de talrijke Romeinse monumenten heeft de stad een grote aantrekkingskracht op cultuurliefhebbers en kunstenaars.

In de 20eeeuw vertoefde auteur James Joyce in de stad en ook nu worden boekenliefhebbers aangetrokken door de bekende boekenbeurs. Filmmakers wagen dan weer hun kans in de arena van Vespasianus tijdens het filmfestival.

Eilandhoppen vanuit Vis

In Midden-Dalmatië verleidt het eiland Vis zeilers om hun anker uit te gooien. Vooral de prachtige stranden en baaien als Srebrna en Stiniva lokken zeilboten naar het eiland. Met Kor?ula en Lastovo in de buurt, is Vis bovendien ook het ideale startpunt om te eilandhoppen.

© Getty Images

Verder vind je vlakbij het plaatsje Komi,a de Blauwe Grot, een van de mooiste natuurfenomenen van Kroatië. De grot met zijn mystieke blauwe kleur werd in de 19eeeuw ontdekt werd door Eugen Ransonnet.

Kor?ula, Dubrovnik in het klein

Het stadje Kor?ula is volgens velen een kleinere en schattigere versie van Dubrovnik. De straten zijn gebouwd volgens een visgraatmodel. Dat unieke ontwerp zorgt ervoor dat de straten 's zomers baden in het ochtendlicht, maar lekker koel blijven vanaf het middaguur.

© Ivo Biocina

Niet alleen het stadje zelf, maar ook de zandstranden en grotten zijn de moeite waard. Bovendien kun je er een van de mooiste kajaktochten van de Adriatische zee maken. Je peddelt er naar de antieke steengroeve op Vrnik, zoekt de rust op bij het klooster op Badija en geniet lekker na bij een van de restaurants aan zee. Marco Polo wist zijn geboorteplek goed te kiezen!

Wind in de zeilen in Bra?

Ook bij het Dalmatische eiland Bra? is het heerlijk kajakken. Zo kun je al peddelend verborgen strandjes ontdekken, al blijft de grootste trekpleister van het eiland ongetwijfeld het gouden strand Zlatni Rat.

© Getty Images/500px Plus

Sportievelingen halen er hun hartje op tijdens meerdaagse fiets- of wandeltochten of wagen zich op het water. Het kanaal tussen Bra? en Hvar zou namelijk goddelijke winden hebben voor windsurfers.

© Ivo Biocina

Meer info: Kroatische Dienst voor Toerisme