6 redenen om kerst door te brengen in winterwonderland Wenen

1 Wegdromen in Schloss Schönbrunn

Iets buiten het centrum van Wenen, maar makkelijk te bereiken, ligt Schönbrunn. De imposante okergele keizerlijke residentie, met op het voorplein één van de meest romantische kerstmarkten van de stad, ziet er in de witte wintergloed erg feeëriek uit. Schönbrunn was in de 18de eeuw het zomerverblijf van Maria-Theresa Schönbrunn en haar 1.500-koppige hofhouding. Maar in de 40 vertrekken van het paleis die je nu kan bezoeken, zie je vooral hoe haar achterachterkleinzoon Franz Joseph en zijn vrouw Sissi er hun zomers doorbrachten. Franz Joseph werd er geboren en stierf er in 1916, na 68 jaar regeren. Sissi, onsterfelijk door de filmvertolking van Romy Schneider, gold als één van de mooiste vrouwen van haar tijd en was zich daarvan bewust. De zorg om haar uiterlijk en sporten om haar slanke lijn te behouden, bepaalden haar dagindeling. Getuige daarvan de toiletkamer, waar ze uren doorbracht. Haar haarborstels liggen er nog onaangeroerd.

