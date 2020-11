Geen sport is meer toegankelijk dan wandelen. Het ontspant, geeft energie, is goed voor je brein en je kan het volledig corona-poof doen. En nergens is de lucht zo zuiver en de natuur zo mooi als in een natuurgebied. Natuurpunt werkte in al haar natuurgebieden diverse wandelroutes uit die een echte aanrader zijn. En het kaartje? Dat download je gratis!

1. Het is beter voor je botten

Stappen prikkelt de botvorming en versterkt op die manier de botdensiteit. Frequente wandelaars lopen 40% minder kans op heupfracturen door osteoporose. Fietsen of zwemmen bijvoorbeeld hebben niet dat effect.

2. Het is veilig en gemakkelijk

Van alle bewegingsvormen is wandelen veruit het gemakkelijkst en het veiligst. De kans op vallen, blessures, evenwichtsproblemen of ongevallen is veel lager dan bij snellere activiteiten of contactsporten. Bij wandelsport staat ontspanning voorop, hier is geen sprake van competitiedruk. Verschillende niveaus kunnen samen de hort op, al is het soms wat afspraken maken over het tempo.

3. Het geeft een boost aan je sociale leven

Een wekelijkse groepsafspraak om te gaan wandelen motiveert niet alleen, het bevordert ook je sociale leven. "In plaats van af te spreken om samen iets te drinken of te eten, kan je met vrienden ook samen gaan stappen om bij te praten. Naast elkaar lopen levert trouwens veel diepgaandere gesprekken op dan wanneer je tegenover elkaar zit. Tijdens het wandelen is er geen direct oogcontact en stiltes worden beter verdragen, waardoor het makkelijker lukt om bepaalde dingen over je lippen te krijgen. Net zoals wanneer je naast elkaar aan de afwas staat."

4. Het beschermt je brein

Tal van onderzoeken hebben zich over de link tussen hersenactiviteit en wandelen gebogen. Een Amerikaanse studie bij mensen tussen 60 en 80 jaar ontdekte dat frequente wandelaars betere hersenverbindingen hebben waardoor hun geheugen en concentratievermogen op een hoger peil staat dan bij niet stappers. Ook een Nederlands onderzoek naar de effecten van een wandelprogramma kwam tot de conclusie dat wandelaars beter scoren op snelle informatieverwerking. Een Amerikaanse psycholoog stelde zelfs vast dat vaker de benenwagen nemen die hersendelen doet vergroten die betrokken zijn bij het geheugen. Op korte termijn zou dit dementiesymptomen kunnen vertragen.

5. Het is een aanvulling op psychotherapie

Het is bekend dat een verkwikkende wandeling heilzaam is bij fenomenen zoals burn-out en depressie. Wandelen helpt om de gedachten te verzetten en geeft weer een gevoel van competentie en zelfvertrouwen. In die zin is het vaak een interessante aanvulling op psychotherapie. Ook bij rookstop helpt het om je te wapenen tegen de nicotinedrang.

6. Nergens is de natuur zo mooi als in ongerept natuurgebied

Een explosie aan flamboyante kleuren maakt wandelen in de herfst doorheen een natuurgebied tot een betovering. Laat je binnenleiden in deze onwaarschijnlijke sprookjeswereld, vergeet je zorgen, trek je longen openen geniet.

Wist je dat er in de natuurgebieden van Natuurpunt uitgewerkte wandelroutes bestaan, die je extra motiveren om een bepaalde afstand af te leggen? Op de website van Natuurpunt kan je met handige selectieknoppen kiezen voor een afstand minder dan 5 km, tussen 5 en 15 km of meer dan 15 km. Maar je kan meteen ook selecteren op welke routes honden toegelaten zijn, of ze toegankelijk zijn voor een kinderwagen, een rolstoel enz. In functie van je selectiecriteria krijg je dan een aantal natuurgebieden voorgesteld. Superhandig!

Eenmaal gekozen waar je wil gaan wandelen, klik je op het gekozen natuurgebied en krijg je meteen een pagina met meer uitleg over dit gebied en de mogelijkheden en troeven die het te bieden heeft. Maar last but not least kan je hier ook een kaartje aanvragen met de diverse routes. Als niet-lid van Natuurpunt wordt enkel je e-mailadres gevraagd. Je kan het kaartje nadien meteen downloaden, maar je ontvangt het ook in je mailbox. Leden van Natuurpunt krijgen, wanneer ze ingelogd zijn, meteen toegang tot alle kaarten en routes.

Elke week een wandelroute om de coronastress weg te werken? Dan ben je enkele jaren zoet... hopelijk tot lang nadat dit vervelende virus uit ons leven verdwenen is.

Meer info vind je op de website van Natuurpunt.

