Ofwel zijn ze rimpelloos met een maatje 36, ofwel de karikatuur van een gerimpeld omaatje met een bloemetjesjurk. De manier waarop 50-plussers in de media getoond worden, staat mijlenver van de realiteit en daar hebben we genoeg van. En zo mogelijk nog meer van alle complexen die deze stereotiepe beelden met zich meebrengen! Plus Magazine heeft zich hier als 50+-magazine altijd al tegen verzet. Daarom scharen wij ons enthousiast achter de campagne van Dove die vrouwen wil tonen zoals ze werkelijk zijn.

70% van de vrouwen herkent zich niet in de beelden die hen voorstellen. Tot die conclusie komt een wereldwijde Dove-studie. Dit heeft geleid tot het opzetten van een indrukwekkende #ShowUs-beeldbank in samenwerking met Getty Images.

© Getty Images/#ShowUs by Dove

Zoals de naam meteen duidelijk maakt, toont het project #ShowUs vrouwen zoals ze werkelijk zijn, vrouwen die er uit zien zoals wij, met kenmerken die soms mijlenver liggen van de stereotiepe en onrealistische schoonheidsidealen. De #ShowUs-collectie bevat op dit ogenblik reeds meer dan 10.000 foto's van vrouwen die gefotografeerd werden in 39 landen. Onnodig te zeggen dat in deze revalorisatie de realiteit, van het echte leven, digitale retouches uit den boze zijn.

© Getty Images/#ShowUs by Dove

Een project dat, door verschillen te normaliseren, ertoe zal leiden dat vrouwen worden aangemoedigd zichzelf te aanvaarden zoals ze zijn en meer zelfvertrouwen te hebben... daar staat Plus Magazine volledig achter. Want vrouwen van 50 jaar en ouder weten als geen ander hoe stigmatiserend leeftijdsstereotypen zijn. Dient het nog gezegd, zoals ons magazine voor 50+ elke maand doet, dat leeftijd vrouwen niet onzichtbaar maakt? Dat ze sterk, mooi, aantrekkelijk zijn, elk op hun eigen manier?

© Getty Images/#ShowUs by Dove

10.000 foto's tot nu toe... Maar daar blijft het niet bij. Indien ook u uw steentje wil bijdragen, indien ook u de diepgewortelde schoonheidsidealen wil doorbreken, sluit u dan meteen aan bij het #ShowUs-project. Heel eenvoudig door op sociale media (Facebook, Instagram,...) foto's te posten van uzelf of van iemand waarvan u meent dat zij sprekend in het project past met de hashtag #ShowUs.

© Getty Images/#ShowUs by Dove

En er is meer! Indien u uw kans wil wagen om in het kader van de #ShowUs-campagne zelf in Plus Magazine te verschijnen als toonbeeld van de echte vrouwen boven de 50, vul dan onderstaand formulier in en upload een foto of post uw foto met #ShowUs en #PlusMagazine

De foto-opnames van de vrouwen die door onze jury werden weerhouden, zal plaatsvinden in Mechelen tegenover het station. De fotograaf zal uw echte, maar supermooie schoonheid in beeld brengen.

