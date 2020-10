Het zachte najaar vraagt om zoveel mogelijk tijd buiten door te brengen. Wij zochten 5 ideale plekken dicht bij huis om te herbronnen in het groen.

MEISE

De Plantentuin van Meise lag er jarenlang wat verkommerd bij, maar is nu volop aan een revival bezig. De vernieuwingsoperatie van de 92 ha botanische tuin ten noorden van Brussel werd omstreeks 2001 rustig ingezet, met de stapsgewijze renovatie van de indrukwekkende serres en het Plantenpaleis met tropische plantencollecties. In 2018 kwam daar het sympathieke HOUTlab bij. In dit museum, dat buiten wordt geïntroduceerd met een vijf ton wegende schijf van een Amerikaanse mammoetboom en een 10,5 m lange stam van een pericopsis uit Congo, leer je alles over hout. Wil je meer weten over de klimaatkwestie of weet je niet welk hout kiezen voor je nieuwe parketvloer, dan kom je hier aan je trekken. Vorig jaar werd dan de prachtige rozentuin plechtig geopend. Hij ligt wat verscholen tussen de bosjes en is omringd door een muur van natuurlijk grasland en wilde bloemen. Daardoor word je nog meer verrast door het strakke spiralenpatroon van deze tuin, die het verhaal vertelt van het ontstaan en de evolutie van wilde rozen. Via een trap van cortenstaal kom je op de muur errond en heb je zicht op de rozen en de verderop gelegen eikencollectie. En deze zomer kreeg de Plantentuin ook twee gloednieuwe onthaalzones. Staan nog op het programma: een culinaire belevingstuin en een nieuw serrencomplex. Al dat nieuws ligt in een domein dat altijd al veel te bieden had: een kasteel met roots in de 12de eeuw, een Engelse landschapstuin met vijvers en glooiende vlaktes, 18.000 plantensoorten waaronder verschillende bedreigde, de kleine Balatserre die dienst deed als studiemateriaal voor de koninklijke serres van Laken,... Tegen 2026 wil het Vlaams gewest, sinds 2014 eigenaar van het domein, van de Plantentuin een toeristische topattractie maken. Een status die een van 's werelds grootste botanische tuinen zeker verdient. Ga hem snel bezoeken, voor het er over de koppen lopen is. Ze zijn niet voor de eeuwigheid, maar overleven ons moeiteloos. Misschien daarom dat bomen ontzag inboezemen. En rust brengen. Wandelen in het Arboretum van Wespelaar, dat bomen en struiken uit de hele wereld herbergt, is dan ook heerlijk ontspannen, je batterijen opladen en genieten van de natuurpracht. Je wandelt hier niet over paden, wel over gras, tussen 20 ha bomen, al dan niet met een gids. Bij aankomst krijg je een gratis fiche met tien plekken waar de bomen of struiken op dat moment in bloei staan. Zo leer je telkens iets bij. In de lente toont de unieke collectie magnolia's zich van haar mooiste kant, in de herfst zijn het de esdoorns die de show stelen. Het golvende landschap varieert van open en wijds, tot geborgen en lommerrijk. Aangelegde perken en puur natuur wisselen elkaar af. En als wandelaar is het gewoon genieten. Wil je meer weten over al deze bomen- en plantensoorten, dan krijg je heel wat informatie, die je verder kan aanvullen via de website. Daar kan je ook een virtuele tour maken langs de negen zones van het Arboretum en kennis maken met de rode lijst van bedreigde plantensoorten, waar dit arboretum extra aandacht voor heeft. Strenge winters, veel neerslag en een temperatuur die meestal lager ligt dan elders in het land: het Plateau des Tailles, in het noorden van de provincie Luxemburg, wordt wel eens een van de meest onherbergzame gebieden van ons land genoemd. Voor de mens althans, want bepaalde planten- en diersoorten vinden hier de ideale omstandigheden om te gedijen. Ze zorgen voor een fraai stuk natuur en schitterende uitzichten, die soms aan de Hoge Venen doen denken. Droge heidegrond wisselt af met wildbeken, bloemenweiden, moerassen en veenstroken vol heidebloemen en vingerhoedskruid. Ben je op zoek naar ongerept landschap en wilde flora, dan kom je hier zeker aan je trekken. Dichtbij de Baraque de Fraiture start het leerpad Les Fagnes de Bihain. Het is maar zes kilometer lang, maar leidt je door een verrassende mix van lokale landschappen. Het loopt ook door een van de voornaamste Waalse hotspots inzake biodiversiteit. Libellen, vlinders, trekvogels: je ziet ze hier allemaal samen. Infoborden, kijkhutten en knuppelpaden maken deze wandeling extra aangenaam. Toch trek je maar beter waterdichte schoenen of laarzen aan als je natte voeten wil vermijden. De cisterciënzers wisten het al eeuwen geleden: in de gouden vallei rondom Orval trekt de natuur ongegeneerd alle registers open. Onthaasten kost hier geen moeite. Van stiltewandelingen doorheen de weiden tot tochten in de voetsporen van de Romeinen. Orval heeft veel meer te bieden dan zijn bekende trappist en kaas, al zijn die uiteraard niet te versmaden. De bekende abdij ligt ietwat verscholen in de bosrijke heuvels langs de Franse grens. De indrukwekkende ruïnes van de voormalige kerk getuigen van een bewogen verleden, dat doordrongen is van legenden en straffe verhalen. De symmetrisch aangelegde tuinen rondom de abdij en de 18de-eeuwse kruidentuin met zijn geneeskrachtig assortiment nodigen spontaan uit tot een wandeling in een inspirerende omgeving. Maar ook buiten het domein lonken plekken waar je in het groen kan herbronnen. De abdij fungeert als vertrekpunt voor toegankelijke en wat meer uitdagende tochten. Zo kan je de oude grensstenen van de abdij volgen voor een route dwars door het bos. Een minder bekend pareltje is de wat langere en iets lastigere tocht naar het Franse grensdorp Chameleux. Hier hop je de grens over en passeer je op je pad ernaartoe onder meer een openbare viskwekerij, de knappe kerk van Williers en een Gallo-Romeins kamp. Door vanaf de abdij de blauwe borden te volgen, treed je op dit traject in de voetsporen van onze voorouders. Liever een snufje wildlife? Oriënteer je dan naar het vlakbij gelegen natuurreservaat waar grote kuddes fotogenieke highlandrunderen grazen en je bij valavond kolonies vleermuizen kan spotten. Plekken waar je geen voorbijrazende auto's, brommende vliegtuigen of kloppende bouwwerven hoort, ze zijn eerder zeldzaam in Vlaanderen. Snak je naar rust en wil je je omringen door enkel het geluid van de natuur, dan kan je terecht in een van de tien officiële stiltegebieden in Vlaanderen. Wij trokken naar natuurgebied Gerhagen bij Tessenderlo, in Limburg. De provincie voert een actief stiltebeleid en telt vandaag vier stiltegebieden. Gerhagen, een bosdomein van 945 ha, met typische Kempense zandgrond en begroeiing, is het eerste officieel erkende stiltegebied en kreeg in 2010 twee sterren. We volgden het stiltepad van 6 km, waarvan je het parcours kan downloaden via de website van Bosmuseum Gerhagen. Onderweg kom je negen plekken tegen waar je even kan stilstaan bij de stilte: een mijmerbank, een meditatieve boomstronk, een hangmat tussen de bomen,... Maar stel je daar niet al te veel bij voor. Het zijn vooral handige ijkpunten als je met kinderen op pad bent. Het leuke aan wandelen in Gerhagen is dat je werkelijk een paar uur weg bent van het autoverkeer. Behalve voor mountainbikers en ruiters moet je nooit van het zachte bospad afwijken. Je hoort enkel je eigen voetstappen, veel vogels, vallende dennenappels en - heel soms - een overvliegende helikopter in de verte. Wellicht een noodzakelijk kwaad tijdens warme en kurkdroge dagen in de Kempen.