Waarom genieten van natuurlijke en culinaire rijkdom niet combineren via culinaire activiteiten in België? Hier vijf uitstapjes voor lekkerbekken!

BRUSSEL - FOODTRIP IN EEN VW-BUSJE

Wat dacht je van een rit in een retrobusje langs drie authentiek Brusselse plekken, waar je achtereenvolgens van een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert kan genieten? Met als tussendoortjes de sappige verhalen die de chauffeur - meteen ook de gids - over de lokale geschiedenis en het buurtleven weet te vertellen?

Aan boord van het busje wordt van je verwacht dat je aan de hand van tips raadt waar dit seventieskarretje je die avond heen brengt. Spoiler alert, we gaan het hier toch verklappen! Het voorgerecht wordt geserveerd in een voormalig rendez-voushotel. Luxehotel Le Berger in de Matongewijk opende in de jaren 30 de deuren voor rijke zakenlui op zoek naar een comfortabele en vooral discrete plek om prettige uurtjes door te brengen met hun minnares. Na een kijkje in een van de gerenoveerde kamers, gaat het richting het restaurant op de benedenverdieping, om te genieten van antipasti.Daarna stap je weer in het minibusje op zoek naar je hoofdgerecht. Dat blijkt een Belgische specialiteit te zijn, opgediend op een andere iconische plek: een huiskamerrestaurant in een appartement in de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen. Tijdens het eten krijg je er de geschiedenis van deze prachtige doorgangstraat en de vele architectuurweetjes gratis bij. Nog een hongertje? Stap dan maar weer in het busje richting Le Barboteur, voor de laatste stop. In deze bierotheek/slijterij maakt een biersommelier je wegwijs in de perfecte combinaties van nagerechten met bier. Je smaakpapillen worden intussen verwend met Belgische seizoensproducten geserveerd met ambachtelijk bereide mousses. Een leerrijk avondje tafelplezier.Fietsen en bierdrinken, gaat dat wel samen? Te zien aan de wielertoeristen die op mooie dagen in de Vlaamse Ardennen van een terrasje genieten, zou je zeggen van wel. De combinatie wordt een stuk makkelijker dankzij Plan Bier. Die kaart brengt fietsroutes samen met tal van leuke en wielervriendelijke cafés en eettenten. De routes lopen door en langs de mooiste plekjes en panorama's van de Vlaamse Ardennen.Plan Bier maakt je wegwijs in aangename stopplaatsen, fietslussen en plekken die nauw verbonden zijn met de biercultuur. Zoals de Bruinroute die in Oudenaarde vertrekt en je al fietsend langs verschillende brouwerijen, maar ook over enkele kasseistroken en kuitenbijters brengt. Elke route heeft duidelijk tot doel je een verkwikkende pauze te bezorgen tussen twee fietsinspanningen door en je tegelijk te laten kennismaken met schilderachtige plekjes die naar hop smaken. Uiteraard ontbreken ook de legendarische molshopen van de Ronde van Vlaanderen, zoals de Kwaremont of de Valkenberg, niet op de bierparcours. Proost!Vindt de friet haar oorsprong in België? Waar komt de aardappel vandaan? En hoe bak je goeie frieten? Een prachtig en bizar oud pand in hartje Brugge biedt een antwoord op al je vragen. We bevinden ons in de Saaihalle uit 1339, waar volgens het opschrift in de middeleeuwen de handelaars uit Genua samen kwamen. Vandaag is het een plek waar je alles te weten komt over het beroemde aardappelstaafje en het basisproduct. Verrassend: de knol die ooit uit Zuid-Amerika kwam, lijkt helemaal niet op het bintje waarmee we vandaag frieten bakken, maar heeft de gekste vormen en kleuren. De diversiteit van de plant is ook in het wild een feit: enkel al in Peru vind je 4.000 variëteiten. De eerste aardappelplanten kwamen in 1567 in België aan via de Canarische Eilanden, maar het duurt nog een hele poos eer ze adelbrieven krijgen. Allerlei vormen van bijgeloof hielden hun opmars tegen.Het tweede deel van het Frietmuseum is geheel aan de friet zelf gewijd. Het verhaal wil dat die haar oorsprong vindt in ons land. Aan de Maas in Namen hadden ze de gewoonte kleine visjes te bakken in veel vet. Wanneer de Maas 's winters bevroor, gebruikten ze aardappelen, die ze in staafjes sneden. Maar waarom spreekt een groot deel van de wereld dan over french fries? Tijdens WOI zouden Franstalige Belgische soldaten frieten aan hun Amerikaanse wapenbroeders hebben aangeboden. De Yanks dachten dat ze met Fransen te maken hadden en keerden naar de VS terug met het recept van wat zij voortaan french fries noemden. In een grote zaal wandel je langs de frituurpannen van onze (over)grootmoeders en ontdek je alle mogelijke toestelletjes om aardappelen te versnijden. Maar op dat moment heb je vooral trek in een goed pak friet. Gelukkig volgt na elk bezoek aan het museum een proeverij, volgens de regels van de frietkunst!Een frisse pint drinken na een fietstochtje doet deugd. Maar na een paar uur trappen door de heuvelachtige Zennevallei, heb je misschien wel nood aan de ultieme dorstlesser: een lambik. Of beter nog: een geuze, een mengeling van oude en nieuwe lambik die verder gist in de fles. Het streekbier dankt zijn zure smaak aan de typische gisten die in de lucht zweven in het Pajottenland en de Zennevallei, de groene rand ten zuidwesten van Brussel. Twee fietstochten leiden je langs verschillende lambikbrouwers en geuzestekers.De LamBIKEtour start aan de Lambik-O-Droom, het bezoekerscentrum van Brouwerij 3 Fonteinen in Beersel, een van de laatste traditionele lambikbrouwers en geuzestekers die het etiket Oude Geuze op hun brouwsels mogen kleven. De fietstour brengt je langs bestaande en verdwenen brouwerijen in en rond Beersel, een gemeente die vooral bekendstaat om haar waterslot.De Geuzetour is een uitgestippelde route langs fietsknooppunten en doet deels dezelfde hotspots aan als de LamBIKEtour: de Lambik-O-Droom, bezoekerscentrum en museum De Lambiek en de Herisem papiermolen - industrieel erfgoed in een oase van groen. Maar tijdens deze fietstocht kan je ook genieten van enkele groene parels in de streek: het provinciaal domein van Huizingen en het Hallerbos, dat in de lente paars kleurt door de vele boshyancinten.Beide fietstochten zijn zo'n 35 km. Een peulenschil, zou je denken, ware het niet dat je op je pad enkele kuitenbijters moet trotseren die je van 30 naar 145 m hoogte brengen. Reden te meer om vooraf te controleren wanneer de brouwerijen open zijn voor bezoekers (veelal vrijdag en zaterdag), zodat je onderweg kan genieten van die frisse geuze.Begin deze eeuw besloot Etienne Bouillon, Belgisch topstoker én whiskyfanaat, om samen met landbouwer Pierre Roberti, de eerste Belgische single malt te maken. Ze wilden Schots vakmanschap combineren hoogkwalitatieve ingrediënten van Droog-Haspengouwse bodem: duurzaam geteelde gerst en door kalkrotsen gefilterd zuiver water. In de stookketel ontstond een topproduct, de Belgian Owl, dat is uitgegroeid tot een vermaarde whisky en in 2011 het label beste Europese single cask whisky kreeg.Ondanks dit succes wordt de whisky nog altijd ambachtelijk gestookt in de 17de-eeuwse vierkantshoeve Ferme de Goreux, die je ook kan bezoeken. Je maakt er kennis met de geheimen van het whiskystoken, de trage rijping en alle apparatuur die daarvoor nodig is. De twee enorme koperen stookketels zijn afkomstig van Caperdonich, een mythische Schotse stokerij die inmiddels de deuren heeft gesloten. Je kan er ook whisky proeven, een ware test voor je reuk- en smaakzin.