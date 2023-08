Een mooi groen gazon krijgen én houden is niet altijd even makkelijk. Vooral niet met het afgelopen droge, warme voorjaar en de natte zomer. Gelukkig is het nooit te laat om je grasveld nog eens flink onder handen te nemen.

1. Maaien is belangrijk

Het gras in je tuin groeit voortdurend en in de zomer vaak snel. Gras groeit namelijk het beste met veel zonlicht en water. Gelukkig heeft het de voorbije weken flink geregend, maar dat betekent wel dat je je gras niet vaak hebt kunnen maaien. Dat is een nadeel want door regelmatig te maaien wordt het gras niet te lang en overschaduwt het de nieuwe grassprieten niet. Die hebben namelijk al het zonlicht nodig om ook te kunnen groeien en een lekkere dichte grasmat te vormen zonder kale plekken. Maai je gras ook weer niet té kort in verband met de biodiversiteit.

2. Een goede grasmaaier

Gebruik een kwalitatief goede grasmaaier met scherpe maaibladen die je gras mooi afsnijden. Zo voorkom je ziektes en schimmelvorming in je grasmat. Bovendien kan een goede maaier het werk een stuk lichter voor je maken.

3. Wanneer moet je maaien?

Nu we weer richting het najaar gaan kun je wat minder vaak maaien dan in het voorjaar en de zomer. Vanaf september volstaat een keer per week. Wanneer de bodemtemperatuur onder de vijf graden komt, hoef je niet meer te maaien.

De beste tijd op de dag om je gras te maaien is de namiddag, van vier tot zes uur. De zon staat nu niet meer pal op het gras en dat is gunstig. Net gemaaid gras en de nieuwe grassprieten eronder zijn gevoeliger voor de felle zon. Ook verlaag je de kans op schimmelaanvallen aanzienlijk wanneer je vlak voor zonsondergang maait met een goede grasmaaier.

4. Kies de ideale lengte voor jouw gazon

Elke gazon heeft zijn eigen ideale lengte. Siergras kan het beste lekker kort gemaaid worden. Speelgazon mag juist wel weer wat langer zijn.

Ook de seizoenen spelen mee in het bepalen van de lengte. In de warmere maanden van mei tot en met augustus kun je een lengte van ongeveer vier centimeter aanhouden. Een goede manier om je grasmaaier in te stellen is om niet meer dan één derde van de lengte van het gras te maaien. Er zijn grasmaaiers die je daar heel goed bij kunnen helpen.

5. De juiste techniek

Maai geen nat gras. Aan elkaar plakkend gras kan je grasmaaier verstoppen. Een bol gemaaide en aan elkaar geplakte grassprieten die blijft liggen kan ook zorgen voor gele plekken in je gazon. Ook kan nat gras niet mooi worden afgesneden.

Het is belangrijk om de richting van elke maaibeurt te veranderen. Zo voorkom je dat de grassprieten steeds dezelfde kant op geduwd worden en plat gaan liggen. Door steeds van een andere kant te maaien blijft je gras mooi omhoog groeien.

Bron: EGO grasmaaiers

