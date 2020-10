Even weg, gezellig met zijn tweetjes. In de buitenlucht, want veel anders laten de coronamaatregelen niet meer toe. Wij stellen je 5 droomplekjes voor.

HET KASTEEL VAN VÊVES

Waar Doornroosje sliep

...

Waar Doornroosje sliep Je mag het kasteel van Vêves beslist een sprookjesslot noemen. Hier moet ooit Doornroosje hebben geslapen. Samen met Beersel, Horst, Bouillon, Gent en Laarne behoort het tot de mooiste middeleeuwse burchten van België. Al vanop de weg erheen is het zicht indrukwekkend: drie grote torens (van in totaal vijf) steken als potloden recht de lucht in. Als je door de streek rond Dinant toert, kom je niet zelden kastelen tegen die hoog op een rots ietwat arrogant op een dal neerkijken, zoals een leenheer op zijn lijfeigenen. Maar zonder twijfel het meest trotse exemplaar is het op een rotskam gelegen kasteel van Vêves. Dit uitzonderlijk erfgoed heeft vandaag alles van een kasteel, maar was van de 13de tot de 15de eeuw een militair bolwerk, waarvan de oorsprong nog verder in de tijd teruggaat. De burcht werd verwoest en later heropgebouwd als een lustslot. Vandaag is het kasteel de ideale bestemming voor een romantisch uitje. Vanuit een bogengalerij met vakwerk kijk je uit op de binnenplaats. Binnen volgen zalen en kamers mekaar op, helemaal gerestaureerd en ingericht met Frans meubilair uit de 18de eeuw. Toch brengt vooral de ziel van deze plek je aan het dromen, samen met de verhalen die de oude stenen vertellen. Zo kan je er met z'n tweetjes luisteren naar troubadours. Ben je toch met het gezin op stap, dan zijn er speciale formules die kinderen laten terugreizen in de tijd, hen laten verkleden als ridder of prinses en op schattenjacht sturen. Rij na je bezoek nog even door tot Celles, want het dorp met kalkstenen huizen, genesteld tussen vier heuvels, is zowaar nog ouder dan het kasteel en staat niet voor niets op de lijst van mooiste dorpen van Wallonië. De teletijdmachine Wandelen tussen de overblijfselen van de vroegere cisterciënzerabdij van Villers-la-Ville is alsof je terug in de tijd wordt gekatapulteerd. De monumentale ruïnes en vele thematuinen brengen je onvermijdelijk in een nostalgische bui. Alleen al de locatie van de abdij, verscholen in een bosrijk dal, nodigt uit tot rust en bezinning. Het is aangenaam ronddwalen onder de indrukwekkende gewelven van wat ooit een van de grootste abdijen van de christelijke wereld was. Al snel zie je hoe verschillende bouwstijlen verstrengeld raakten tot een harmonieus geheel. De jongste jaren maken nieuwigheden een bezoek nog interessanter. Tussen de ruïnes slingert nu een meditatiepad, dat verder omhoog kruipt en een prachtig uitzicht op de Dijlevallei biedt. Ontdek ook de gezondheids- en wellnesstuin, de tuin van vader abt met 150 verschillende rozensoorten, de rozentijdlijn, de rustieke schapen en de erg zeldzame paarden van het eiland Skyros. Of nog, het hopveld dat de brouwactiviteiten van de abdij oproept. Vandaag worden hier opnieuw vier biersoorten gebrouwen en wordt er ook weer aan wijnbouw gedaan, net zoals de monniken dat deden. Langs de vaart In het middeleeuwse Damme, de geboorteplek van Tijl Uilenspiegel, nodigt alles uit tot een fietstochtje. Langs de beroemde Damse Vaart, met zijn rijen populieren langs beide oevers, bijvoorbeeld. De vaart verbindt het middeleeuwse stadje met Brugge. Maar Knokke-Heist is evenmin ver af en het polderland met zijn typische dorpjes en zijn oude en nieuwe windmolens blijven ideaal vlak. Het ontstaan van Damme wordt meestal als volgt verteld: bij de stormvloed van 1134 is een inham, het Zwin, ontstaan die bijna tot in Brugge reikte. Deze stad zocht een uitweg naar de zee. Aan het einde van de inham werden de rechter- en de linkeroever met elkaar verbonden met een dijk (dam). Bij deze dam ontstond een vissersdorp dat uitgroeide tot de voorhaven van Brugge. Cultuur opsnuiven kan ook in Damme. Het stadje staat bekend als boekendorp en organiseert elke tweede zondag van de maand een boekenmarkt. Het Uilenspiegelmuseum laat je vijf eeuwen geschiedenis ontdekken via de bekendste schelm van Vlaanderen. Wegdromen in de watertuinen Geen idyllischer plek dan de Watertuinen van Annevoie in de Maasvallei. De in de 18de eeuw aangelegde fonteinen, cascades en intieme passages doen zelfs de meeste rationele ziel smelten. Wie wil er niet met zijn geliefde verdwalen tussen de Passage der Zuchten, de Fontein der Geliefden, de grot van Neptunus of het Waterbuffet? En afwisselend genieten van majestueuze vergezichten en discrete perkjes. Na elke bocht volgt een nieuwe verrassing. Sommige bomen kijken al meer dan 200 jaar toe. Al dat moois werd aangelegd in 1758 door industrieel Charles Alexis de Montpellier (1717-1807), die zijn inspiratie haalde bij de Italiaanse Villa D'Este. Hij bedacht de poëtische namen voor de waterpartijen en schreef er zelfs gedichten over. Decennialang betrok de familie het kasteel in het 48 ha grote park, waar hun nazaten hun laatste rustplaats hebben. Pas in 1930 werd het opengesteld voor bezoekers. Wat de watertuinen zo uniek maakt, is dat het water er al meer dan 250 jaar zijn weg zoekt zonder een enkele machine of pomp, alleen door natuurlijke niveauverschillen. Het water, afkomstig van vier bronnen, dooradert de tuinen via een netwerk van boven- en ondergrondse kanalen. Het 400 m lange Grand Canal doet dienst als voorraadbekken. Vandaag wordt het kasteel gerestaureerd om weer dienst te doen als privéwoonhuis voor de artsenfamilie Loumaye, die zich engageert om het park te onderhouden en te herstellen in zijn 18de-eeuwse glorie. De tuinen blijven publiek. Langs watermolens De 3 km lange Maalbeekwandeling dompelt je in het Brabant van weleer. En dat op een boogscheut van Brussel. De route start aan het Kerkplein en daalt af via de Abdijstraat, waar je voorbij de indrukwekkende abdij van Grimbergen komt. Ze steekt vervolgens de Wolvertemsesteenweg over en volgt de Kloosterdam, een verhoogd aarden pad langs de Maalbeek, dat ooit diende om de vijvers van de abdij af te dammen. Tweehonderd meter verderop bereik je de eerste watermolen: de Liermolen, met in een aanpalend gebouw een afdeling van het Museum voor Oudere Technieken (MOT). Daarna glipt het pad tussen de molen en de schuur door om verder de Maalbeek te volgen. Hier omzomen knotwilgen de beek nog net als in de tijd van Brueghel. Ze brengt je tot aan de Charleroyhoeve, een voormalige abdijhoeve die haar naam aan de Spaanse koning Karel II (17de eeuw)dankt. Wat verder wacht de schilderachtige Tommenmolen, die zo weggeplukt lijkt uit een prentkaart. Een ideale plek voor een verfrissing, pal naast de molenschoep. De wandeling leidt je daarna terug naar het beginpunt, via het Lintbos, het vliegveld van Grimbergen en kasteeldomein Overschie.