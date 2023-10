Iedereen heeft wel een reisbucketlist. Een lijstje met bestemmingen waar je ooit zeker één keer naar toe wil. Staat de Turkse regio Cappadocië nog niet op die wishlist? Grijp dan naar pen en papier. Want deze streek trakteert je op een sprookjesachtig landschap dat je werkelijk nergens anders te zien krijgt. En daar geniet je vooral in de herfst met volle teugen van.

Cappadocië nestelt zich in het hart van Turkije, ten zuiden van de hoofdstad Ankara. Je struint er door een rotsachtig landschap, ontstaan door de erosie van de zachte lagen gevormd door de lava en as die worden opgespoten door de vulkanische bergen van Erciyes, Hasanda? en Güllüda?, en geboetseerd door regen, wind en ijs gedurende miljoenen jaren. Basaltstenen bleven achter en vormden in de loop van de tijd conische structuren waarvan sommige tot wel 45 m hoog reikten

Maar ook de mens droeg z'n steentje bij aan dit unieke decor. Eerdere culturen hebben zich erin gegraven om woningen, kastelen en zelfs hele ondergrondse steden te creëren, die door de vroege bewoners als schuilplaatsen werden gebruikt.

Tijdens de herfst profiteer je trouwens van milde temperaturen en prachtige herfstkleuren. Redenen genoeg om je dromen om te zetten in fantastische reisplannen. Wij tippen alvast vijf geweldige activiteiten.

Tip 1 De typische feeënschoorstenen

Wie ooit al eens voorbij foto's van Cappadocië scrolde, zag waarschijnlijk de lange, opvallende rotsformaties. Deze zogenaamde 'feeënschoorstenen' duiken her en der in het landschap op en staan symbool voor de hele regio. Opvallend: de feeënschoorstenen werden niet door de mens gebouwd. Ze ontstonden door erosie van regen en wind. Zo bewerkt de wind hun grillige vormen vandaag nog altijd.

Feeënschoorstenen in Pasabag.

De mooiste exemplaren bewonder je in Pasabag. Daar bestaat het bovenste gedeelte van de cilindervormige feeënschoorstenen uit hard gesteente. Waardoor het lijkt alsof de feeënschoorstenen een hoedje dragen. In Ürgüp prijken er zo drie exemplaren naast elkaar. De lokale inwoners gaven hen de bijnaam 'the three beauties'. Je bezichtigt de feeënschoorsteenlandschappen het best tijdens september en oktober, wanneer mildere temperaturen hun intrede doen.

The three beauties.

Tip 2 Een luchtballonvaart bij zonsopkomst

Je flaneert niet alleen tussen de feeënschoorstenen van Cappadocië. Je zweeft er ook boven. Elke ochtend stijgen er namelijk tientallen luchtballonnen op. Die trakteren je op een waanzinnig uitzicht over de vallei. Hou zeker goed je ogen open, want wie weet merk je in de verte wel een kudde wilde paarden op. Leuk om te weten: onlangs stegen er in Cappadocië meer dan twintig bijzondere luchtballonnen op, tijdens het 'Culture Route Festival'. Dat cultuurevent vindt dit jaar in meerdere steden plaats. Zo zijn Ankara, Istanboel en Izmir binnenkort aan de beurt.

Tip: de luchtballonnen gunnen je ongetwijfeld de meest adembenemende kijk op Cappadocië. Maar er zijn talloze andere manieren om de regio te verkennen. Wat dacht je van een uitdagende wandeltocht, de streek te paard doorkruisen of zigzaggen tussen de rotsen tijdens een spannende offroad safari?

Tip 3 Op ontdekking door een ondergrondse stad

Niet alleen de wind liet een blijvende indruk na op Cappadocië. De mens deed dat ook. Tussen de achtste en zevende eeuw voor Christus groeven de oorspronkelijke bewoners zich een weg in de rotsen. Ze holden niet alleen ondergrondse kamers en huizen uit. Ze beitelden zelfs heuse wijnkelders, tempels en winkels uit. Die verbonden ze met elkaar via complexe, ondergrondse gangenstelsels.

Het Göreme openluchtmuseum.

In het Göreme Open Air Museum, dat tot het UNESCO Werelderfgoed behoort, baan je je een weg door zo'n ondergrondse stad, gekenmerkt door zijn vroegchristelijke kloosters en kerken uitgehouwen in de rotsen en versierd met fresco's geïnspireerd op de meest gerespecteerde heiligen.

Binnenin een ondergrondse kerk

Ook de ondergrondse steden Kaymakli, Derinkuyu, Özkonak en Mazi bleven uitstekend bewaard. Een andere must see in de buurt? Dat is het Ortahisar kasteel. Ook dit bouwwerk werd in de rosten uitgehold. Al steekt het tientallen meters boven de omliggende huizen uit.

Het Ortahisar Kasteel. © Getty Images

Het kasteel was trouwens ooit één van 's werelds eerste gebouwen die meerdere verdiepingen telden, wat het monument extra uniek maakt.

Tip 4 Overnachten in een grothotel

Benieuwd hoe het leven er onder de grond aan toeging? Boek dan een overnachting in een authentiek grothotel. Laat je niet afschrikken: hoewel deze hotels zich diep in de rotsen verbergen, boet je er niet in aan rust en comfort.

Logeren in een grothotel. © Getty Images/iStockphoto

Heel wat grothotels zijn erg smaakvol en luxueus ingericht. Zo spot je er zelfs regelmatig exclusieve designstukken. Veel hotels pakken zelfs uit met een ondergronds wellnesscentrum én een reeks oogverblindende bovengrondse terrassen. Sublieme uitzichten? Check!

Tip 5 Dineren in een traditioneel restaurant

Een absolute must tijdens je vakantie in Cappadocië? Dat is een etentje in een traditioneel restaurant. De inwoners maken van elke maaltijd een heus feest. Ze koken met verse, lokale groenten en fruit. Daarmee bereiden ze pure, smaakvolle gerechten om duimen en vingers bij af te likken. Welke specialiteiten je simpelweg eens moet uitproberen? Testi kebabi, nevsehir mantisi (een soort ravioli), abrikozenstoofpot en rijstpudding met kurkuma.

Testi kebabi, één van de typische specialiteiten van Cappadocië. © Getty Images

Deze gerechten combineren moeiteloos met een glas lokale wijn. In Cappadocië komen namelijk heel wat verrukkelijke druivensoorten voor. Plan dus zeker een uitstapje naar een plaatselijke wijngaard.

Nog een rijke traditie? Dat is die van het pottenbakken. Tijdens je lunch of diner eet je dan ook vaak uit een prachtig, handgemaakt bord. Lijkt pottenbakken jou wel wat? Dan is tip 5b voor jou: volg een workshop in Avanos. Deze stad vleit zich langs de oevers van de rivier Kizilirmak. Waardoor de ondergrond er uit zachte, goed bewerkbare klei bestaat.

Meer weten over Cappadocië? Ontdek het op cappadocia.goturkiye.com

