In september vorig jaar werd de nieuwe Kastelenroute Scheldeland in gebruik genomen. De fietsroute verbindt zeven kastelen langs de Schelde, tussen Gent en Antwerpen. Begin- en eindpunt kennen we allemaal: het Gravensteen in Gent en het Steen in Antwerpen. Met daartussen vijf minder bekende parels, van een onneembare middeleeuwse burcht tot een luxueus lustslot.

Zo gaat het knappe kasteel van Wissekerke, een van de allereerste neogotische kastelen van België, na renovatie op 25 maart weer open. Terwijl het kasteel van Marnix van Sint-Aldegonde in Bornem alles weg heeft van een sprookjeskasteel en de grootste verzameling paardenkoetsen van het land herbergt. Samen met de start van de nieuwe route, werd ook het toeristische aanbod onderweg uitgebreid. Zo kom je in het kasteel van Laarne - een van de best bewaarde middeleeuwse waterkastelen - met een movieguide alles te weten over Heksen. In filmpjes wordt een van de meest duistere periodes uit de geschiedenis van deze plek verteld. In de Lakenhalle van Dendermonde kan je terecht voor de expo Dendermonde op zijn Vest, over de geschiedenis van de stad, die op een verdwenen vesting is gebouwd. Niet te missen is Rivierpark Scheldevallei, dat kandidaat is om erkend te worden als nationaal park. Je vindt er vast een idyllisch plekje te midden van de natuur om even te pauzeren aan een waterkant. Helaas zijn niet alle kastelen onderweg zomaar toegankelijk. Voor je start kan je dus beter vooraf een en ander opzoeken, plannen en soms ook reserveren.