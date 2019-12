's Werelds grootste archipel telt ruim 13.000 eilanden. Voortaan kan je die verkennen, gejaagd door de wind, aan boord van het immense zeilschip de Star Clipper, het enige cruiseschip dat deze warme zeeën bevaart.

In de 19de eeuw doorkruisten de legendarische clippers in groten getale de wereldzeeën, beladen met specerijen, thee en porselein uit China. Vandaag kan je de tijd van die reusachtige zeilschepen opnieuw beleven, maar dan met alle moderne comfort aan boord, als je gaat eilandhoppen in de Soenda-archipel met de Star Clipper. Wij selecteerden de vier mooiste plekjes waar de 115 m lange viermaster aanmeert.

...