De prachtige ligging aan de oevers van de Douro, de gezellige steegjes, heerlijke portwijn en een grote brok cultuurgeschiedenis maken van Porto een ideale bestemming voor een citytrip.

Vol enthousiasme trokken we een weekend op verkenning door de tweede grootste stad van Portugal. En dat was prettig en pittig tegelijk.

Vol enthousiasme trokken we een weekend op verkenning door de tweede grootste stad van Portugal. En dat was prettig en pittig tegelijk. Het Estação de São Bento is een goede start om de stad te verkennen. De indrukwekkende inkomhal van het meer dan 100 jaar oude stationsgebouw is gedecoreerd met 20.000 azulejo's, waarop cruciale veldslagen en belangrijke scènes uit de geschiedenis van Portugal staan afgebeeld. Nog meer azulejo's met een verhaal vind je in de kathedraal, 300 m verderop. Neem zeker een kijkje in het museum met beneden en op het terras grote fresco's uit het leven van Maria en passages uit het boek Metamorphosen van Ovidius. Iconisch in Porto is de Ponte de Dom Luís I, de stalen brug over de Douro van eind 19de eeuw, ontworpen door de Belgische ingenieur Théophile Seyrig. Dit knap staaltje vakmanschap biedt een prachtig uitzicht op de vallei van de Douro en het oude stadscentrum. Aan de overzijde van de brug lonkt een lunchpauze in de Sky Bar van Hotel Vincci, maar een bankje in het Jardim do Morro of een bezoek aan de ronde kerk van het Serra do Pilar klooster kunnen evengoed. Porto is de bakermat van de gelijknamige wijn. Maar zoek er niet naar wijngaarden, die vind je een eind verderop, in de vallei van de Douro. En de wijnkelders liggen in Vila Nova de Gaia, een stad aan de overkant van de Douro met een perfect uitzicht op het stadscentrum van Porto. Het is er aangenaam slenteren langs het water en de wijnkelders nodigen uit tot een rondleiding. We liepen binnen bij Ferreira, dat zijn reputatie dankt aan het doorzettingsvermogen van Dona Antónia Ferreira. Zij loodste in de 19de eeuw het familiebedrijf door enkele zware crisissen en dat verdient een toost. Saúde! Baxai, het moderne stadscentrum, leent zich tot shoppen en flaneren. Een must-see is de Mercado do Bolhão, de historische markthal. Na vier jaar renovatie kan je er weer terecht voor een ruim aanbod van groenten, fruit en verse producten. In de straatjes errond bevinden zich nog meer uitnodigende adressen. Onze favoriet: Pérola do Bolhão, een traditioneel kruidenierswinkeltje met zowat de mooiste gevel van Porto. Wil je tussendoor pauzeren voor een koffie of pastéis de nata, dan kan je gaan voor een terrasje op het volkse Praça dos Poveiros of een tussenstop in het beroemde (en veel duurdere) Café Majestic. Op de affiche van het Casa da Música staan zowel klassieke opera's als experimentele producties. Maar het opmerkelijke én meest omstreden gebouw van deze eeuw is ook een architecturale trip waard. De ongewone constructie doet denken aan een gigantisch ruimteschip en het kale interieur steekt scherp af bij de overdaad van oude concertzalen. Is de programmatie niet naar je zin, dan is een rondleiding door de muziektempel overdag dus zeker een optie. Al een half uur voor de opening van Livraria Lello, een van 's werelds mooiste boekhandels, is het aanschuiven. Dat laat toe om de neogotische façade te bewonderen. Binnen waan je je in een middeleeuwse bibliotheek, maar de meeste bezoekers zijn vooral in de ban van de opvallende kronkeltrap. Dat die de inspiratie was voor het Zweinstein schoolinterieur uit Harry Potter wordt echter ontkend door zowel schrijfster J.K. Rowling als de boekhandel zelf. In de buurt steelt de Igreja do Carmo e Carmelitas de show met haar hemelsmooie azulejo's. En dan is er de voormalige gevangenis, nu het Centro Português de Fotografia, met een collectie toestellen uit de prille beginjaren van de fotografie en een tijdelijke collectie met werk van hedendaagse Portugese fotografen. En mooi meegenomen: dit museum is gratis. Een hapje kan in Portugal al eens groot uitvallen. Zeker als je voor een francesinha kiest, dé specialiteit van Porto of de Portugese versie van de croque-monsieur met meer vlees en saus. Geserveerd met frieten en een spiegelei, swingen de calorieën de pan uit. Café Santiago is een bekend adres om je allereerste francesinha te proeven. Een vegetarisch alternatief met tofu staat op het menu bij Cervejaria Brasão. De Fundação de Serralves, een van Portugals belangrijkste cultuurinstellingen, bestaat uit opvallende gebouwen te midden van een landschapspark. Het oudste, een art-decovilla, werd in jaren 1920 mee ontwerpen door toenmalig sterarchitect José Marques da Silva. Het recentere complex voor hedendaagse kunst aan de ingang van het park is dan weer het werk van Álvaro Siza Vieira, de belangrijkste Portugese architect van de voorbije decennia. In de villa en het museum lopen tijdelijke tentoonstellingen van zowel Portugese als internationale kunstenaars. Nog een troef van Porto is haar ligging aan de oceaan. Vanuit het historische centrum is het een half uurtje fietsen naar het strand van stadsdeel Foz do Douro.Iets verderop bevindt zich het strand van Matosinhos dat bijzonder populair is bij surfers. Ook met de metro raak je snel en efficiënt in Matosinhos, waar je na een zalige strandwandeling je weekendje Porto kan afsluiten op het terras van een van de vele visrestaurants. En dan is het alleen nog wachten op de zonsondergang. Porto heeft alles om te verleiden!