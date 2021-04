Je kan een uitgestippelde fiets- of wandelroute kiezen, maar je kan ook kiezen voor een uitstap die net iets anders is. Vier voorbeelden die je een onvergetelijke dag bezorgen.

Van station naar station

Voor je begint te wandelen moet je heel vaak de auto nemen om bij je vertrekpunt te geraken. Vandaag hoeft dat niet meer. Wil je je ecologische voetafdruk zo laag mogelijk houden of laat je je liever rijden in plaats van achter het stuur te kruipen, dan kan je in heel Wallonië van treinstation naar treinstation wandelen of fietsen.

De Waalse vereniging van Grote Routepaden heeft een nieuwe gids uit met 20 wandelroutes van zo'n 20 km elk. Twintig landelijke wandeltochten, die telkens beginnen en eindigen aan een treinstation: van Silly naar Edingen, van Lustin naar Namen, van Sy naar Barvaux enz. Samen 40 stations, waar je desgewenst ook je auto kan achterlaten. Bij elke tocht hoort een kaart met het traject en de dienstregeling van de treinen die het station van vertrek en aankomst bedienen.

Liever fietsen dan wandelen? De Waalse dienst voor toerisme heeft nu ook vijf uitstapjes 'Reizen zonder auto' uitgewerkt. Niet op vier, maar op twee wielen. Ook hier brengt de route je per fiets van station naar station: Waterloo-La Louvière, Bergen-Doornik, Charleroi-Erquelinnes, Namen-Dinant en Marche-Luik. Zelf hebben we de route van Charleroi naar Erquelinnes uitgeprobeerd. Een stevige cultuurschok, zo kan je het wel noemen. Je vertrekt immers te midden van het industriële erfgoed van Charleroi om aan te komen in het verrassend lieflijke landschap van de Boven-Samber. Onderweg wacht je nog het mooie middeleeuwse stadje Thuin.

20 randonnées en ligne de gare en gare pour les GR ou GRP, 16 euro, in het Frans. Bestellen via grsentiers.org . Reizen zonder auto, gratis. Downloaden via walloniebelgiquetourisme.be

Op blote voeten door de Kempen

Vrijheid blijheid! Er bestaan van die plekken waar jong en oud op blote voeten loopt zonder berispt te worden. Sterker nog: waar schoenen gewoon verboden zijn. Plaats van de afspraak: het gehucht Lieteberg (gemeente Zutendaal) in het Nationaal Park Hoge Kempen. Al sinds de zomer van 2005 komen mensen hier naartoe om via het Blotevoetenpad (3 km) de natuur te (her)beleven. Want het contact met de natuur is hier een lijfelijk gebeuren, wanneer alle zenuwen van je voetzolen nu eens steentjes en takjes voelen prikken, dan weer gras voelen kietelen. Of water, keien, kiezel, hout, steen, modder, stof, naargelang het seizoen. Bij elke streling van de aarde borrelen sensaties van heel lang geleden op.

Het pad loopt over berg en door dal en is hier en daar vochtig tot nat. Zo moet je door een natte weide en door stukken erg zachte leemgrond. En voor de liefhebbers is er zelfs een heus moerasje om door te waden. Afhankelijk van de regenval zijn sommige stukken minder of net iets meer overstroomd en moet je soms door 30 tot 40 cm diep water waden.

Aan het eind van de wandeling hebben je voeten, die intussen alle kleuren van de grond hebben waar je over bent getrokken, recht op een welverdiende douche. Waarna je met enige spijt je schoenen weer aan moet, want blootvoets lopen is oh zo zalig!

Blotevoetenpad, Zuurbroekstraat 16, 3690 Zutendaal, lieteberg.be

Sidderen en beven in Brussel

Zijn waargebeurde, maar bloederige horrorverhalen je ding? Ga dan mee met deze ongewone tocht, die je veel leert over het Brusselse (onder-) wereldje tussen pakweg 1850 en 1914. Want wat op het eerste gezicht een doordeweekse rondleiding door het historische centrum van de hoofdstad lijkt, laat je in werkelijkheid enkele beruchte misdaden herbeleven die Brussel in de 19de en het begin van 20ste eeuw hebben geschokt.

Zo keer je terug naar het Sint- Goriksplein in 1847. "Dit was toen een zeer arme en ongezonde wijk", vertelt gids François terwijl hij voor de Sint-Gorikshallen oude afbeeldingen laat zien. "Hier, in een van de rijkste panden van Brussel, woonde notaris Evenepoel. Op een avond verbaasde zijn koetsier zich erover dat de deur van het huis half openstond. In het huis lagen de lijken van de zus van de notaris en van haar twee dienstmeisjes. Afgemaakt met een hamer." De gids vertelt hoe het onderzoek naar deze vreselijke, driedubbele moord is verlopen en hoe de twee daders uiteindelijk werden terechtgesteld.

Daarna gaat het richting de wijk Duivelshoek, waar de gids je inwijdt in de stadslegende die over deze buurt wordt verteld, maar ook in de waargebeurde moord op een koppel landbouwers in 1850. Ze werden omgebracht voor 50 kg varkensvlees. In de omgeving van de Grote Markt wordt ook halt gehouden bij het herenhuis waar de Franse dichter Verlaine in 1873 twee kogels afvuurde op zijn minnaar Rimbaud.

Het zijn maar enkele verhalen en anekdotes waarmee deze originele tijdreis naar het Brussel van weleer je laat kennismaken. Leuk meegenomen: je kan de rondleiding ook virtueel en in real time meemaken vanuit je luie stoel.

De rondleiding langs de Brusselse crime scenes duurt 2 uur en kost 17 euro. Voorlopig wordt deze rondleiding enkel in het Frans en het Engels georganiseerd. brusselsbyfoot.be

Speurtocht via sms

Ontdek waarom Gentenaars dit de Schapenstal noemen. © PIET DE KERSGIETER

Met de hulp van mobiele technologie en augmented reality bieden almaar meer toeristische bestemmingen een virtueel bezoek aan. Via je smartphone of tablet volg je een parcours met videofilmpjes, spelletjes en audiocommentaar. Het enige nadeel: soms slorpt het scherm al je aandacht op, waardoor je nog amper oog hebt voor het eigenlijke bezoek.

Het Belgische Gemotions heeft hiervoor een alternatief bedacht. Het biedt échte en ludieke uitstapjes naar een stad of natuurgebied, via een routespel dat heel bewust weinig virtuele prikkels bevat, maar juist rijk is aan reële belevenissen.

Er wordt immers van je verwacht dat je de omgeving aandachtig in je opneemt en lokale handelaars of voorbijgangers vragen stelt. Je opdrachten krijg je onderweg via sms. Eerst koop je een spel aan via de website van Gemotions, waarna je een na een raadsels ontvangt op je gsm. Het parcours is rijk aan visuele indrukken en anekdotes en elk goed antwoord helpt je een stap verder. Antwoorden zoeken op Google heeft geen zin, want de vragen werden zo bedacht dat je het antwoord enkel ter plekke vindt door al je zintuigen aan te spreken.

Meer dan 100.000 gebruikers hebben al zo'n routespel gespeeld. Gemotions biedt routes aan in verschillende Belgische steden en in verschillende talen: Gent, Antwerpen, De Panne, Brugge, Leuven, Namen, Spa enz. Als je dat wil, kan je ook zelf je eigen routespel ontwerpen, helemaal gratis als je het enkel privé speelt.

gemotions.be/nl. Reken 15 euro tot 20 euro per spel.

