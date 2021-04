Een fietstocht van 500 km langs Unesco-werelderfgoed, de Lesse volgen van bron tot monding, per fiets de Engelse pelgrims achterna of de Belgische kustlijn afstappen... Het houdt je allemaal enkele dagen gezond en boeiend bezig.

De Unescoroute, 500 km erfgoed

Wallonië telt, verspreid over het gewest, behoorlijk wat monumenten en sites die op de Unesco Werelderfgoedlijst prijken. Sommige zijn onderdeel van een geheel, zoals de belforten of oude mijnsites. Andere kregen het label omwille van hun eigen, unieke waarde. Denk maar aan de kathedraal van Doornik, de scheepsliften op het Canal du Centre of de neolithische vuursteenmijnen van Spiennes.

De scheepslift in Strépy-Bracquenies © BRUNO D'ALIMONTE

Sinds vorig jaar kan je al deze meesterwerken van menselijk vernuft via de Unescoroute verkennen met de fiets. Bijna 500 km fietsplezier langs plekken die het label Uitzonderlijk Waals Erfgoed meekregen. De route start in de omgeving van Doornik en reikt tot aan de Nederlandse grens via de Condroz, de Ardense heuvels en doet zelfs een klein stukje Duitsland aan dankzij de Vennbahn, een oude Belgische spoorlijn die ook even de grens overwipt. De route maakt vooral gebruik van de bestaande, vlakke Ravel-fietspaden en dat maakt het aangenaam en toch gevarieerd om te rijden. Al wachten op het einde enkele kuitenbijters.

Om het je makkelijk te maken is de route opgedeeld in elf etappes, van 18 tot 68 km, die telkens beginnen en eindigen in een stad. Maar als je de route wil rijden, bereid je je toch best wat voor, want er zijn geen eigen wegwijzers. Het gedetailleerde parcours van elke etappe of de lijst met knooppunten kan je downloaden op de website van de Waalse toeristische dienst. Daar kan je ook een gratis roadbook downloaden met een overzicht van de toeristische bezienswaardigheden langs de route en een lijst van fietsvriendelijke overnachtingsplekken. Daarna is het enkel nog genieten van zoveel fiets- én erfgoedplezier.

De Lesse, van bron tot Maas

Het kasteel van Walzin

Grote-Routepaden langs onstuimige rivieren, die zich een weg door de rotsen banen in een quasi ongerept landschap: ze blijven publiekslievelingen. De Ourthe, de Semois en de Amblève hebben al enige jaren een eigen Grote-Routepad. Een van de meest bekende Ardense waterlopen - de Lesse - bleef wat achterop. Maar daaraan is nu ook verholpen: een gloednieuw Grote-Routepad, de GR17, volgt de Lesse van de bron tot aan de Maas.

Dit wandelpad heeft een wat ongewone Y-vorm, omdat het ook de mogelijkheid biedt om de Lhomme te volgen, een bijrivier van de Lesse, tot aan de samenvloeiing van beide rivieren. Het traject van de GR17 doet een aantal bekende plekken aan, zoals Han-sur-Lesse, Rochefort en Furfooz, maar laat je als wandelaar toch vooral genieten van veel rustige en schilderachtige uitzichten midden in de natuur.

Wilde riviertjes blijven publieks-trekkers © SGR - J. MAQUET

Neem nu de Aiguilles de Chaleux, de kalkrotsen die in de buurt van Dinant boven het omringende bos uitpieken. Of de plek waar de Lhomme weer bovengronds komt na een lang onderaardse doortocht. Of nog: het op een rotspunt gelegen kasteel van Walzin en het kasteel van Ciergnon, de zomerresidentie van de koninklijke familie.

De GR17 is op zich al bijna 170 km lang. Toch biedt de bijhorende gids ook nog tien luswandelingen aan van zo'n 20 km elk, die telkens aansluiten op een deel van de GR17. Ze laten je kleine en weinig bekende zijdalen van de Lesse ontdekken, langs riviertjes die luisteren naar namen als Our, Almache, Wéri en Masblette.

De GR17-gids 'La Lesse et la Lhomme par les GR' is enkel in het Frans beschikbaar en kan je hier kopen.

Engelse pelgrims achterna

Dinant, een van de start- en eindpunten van EuroVelo 5. © ANIBAL TREJO

EuroVelo staat voor langeafstandsfietstochten die verschillende landen van Europa met elkaar verbinden. Vaak zijn het trajecten die duizenden kilometers beslaan. Maar die je gelukkig ook in stukjes kan fietsen, met name in eigen land. Want ook ons land wordt doorkruist door een aantal EuroVelo-trajecten. En sinds 1 januari is ook Vlaanderen lid geworden van dit project.

Wellicht het mooiste en meest gevarieerde traject is de Via Romea Francigena, kortweg EuroVelo nr. 5. De route volgt grotendeels die van de Engelse pelgrims in de middeleeuwen, op weg naar Rome. Kunststeden, idyllische waterlopen en eeuwenoude wegen wisselen elkaar als vanzelfsprekend af.

Vertrek van de Namourette veer-bootjes in Namen. © JEAN-PAUL REMY

Het Belgische deel van deze tocht is verdeeld in tien etappes. Het traject komt ons land binnen ter hoogte van Roubaix en trekt dan door het Pays des Collines en de Vlaamse Ardennen. Als apetizer kan dit meteen tellen op de trappers. Het vervolg van het parcours vergt gelukkig minder inspanning. Het volgt de Dender en de Zenne richting Pajottenland en Brussel en slaat dan af naar de Maas en Dinant. Vandaar gaat het verder door de Condroz en een deel van de Ardennen en verlaat ons land in Martelange waar je het Groothertogdom Luxemburg binnenrijdt. Maar geen paniek: het traject volgt het spoor van de middeleeuwse pelgrims en zij liepen liever door valleien dan over hellingen te klimmen.

Stappen langs de kustlijn

De Atlantik Wall in Raversijde © JAN D'HONDT ATELJE

Onze Kust is meer dan zon, zee, strand en hoogbouw. Dat ontdek je misschien nog het best te voet. Een wandeltocht van 65 km langs Grote Routepaden toont je in drie of meer etappes alle gezichten van onze kustlijn, van lelijke appartementsblokken, over historische gebouwen tot ongerepte natuur. Het voordeel van wandelen doorheen een gebied dat op massatoerisme is voorzien, is dat je zonder probleem een slaapplaats en eetgelegenheid vindt onderweg.

Je kan ook zonder zware rugzak op stap gaan en vanuit één logeerplek elke dag een stukje van de route afleggen. De kusttram brengt je immers probleemloos naar je startplek en weer naar je slaapplaats. Voor de Kustroute volg je voornamelijk de GR 5A en een klein stukje van de GR 120 (tegen de Franse grens aan). Je wandelt van Wenduine tot De Panne, of omgekeerd. De gouden tip? Controleer voor je vertrekt uit welke richting de wind blaast.

Je tocht doet strand, duinen, woonwijken en zelfs bospaden (in de omgeving van De Haan) aan. Je botst op historische plekken zoals Domein Raversijde, de verblijfplaats van prins Karel tussen 1950 en 1983, en een indrukwekkend overblijfsel van de Atlantik Wall met bunkers en loopgraven. Sommige pareltjes worden bijna overgroeid door hoogbouw, zoals het Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerkje in Mariakerke, dat teruggaat tot de 11de eeuw en ooit een landmark was voor vissers en polderboeren. En je ontdekt vooral dat achter de appartementsblokken nog waardevol duingebied schuilt met een unieke flora. Een goede raad? Plan je dagetappes niet te strak, want er zijn veel kapers op de kust, zoals interessante musea, uitnodigende stranden en zonnige terrasjes.

De Kustroute maakt deel uit van de GR 5A, een grote luswandeling door West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. groteroutepaden.be/nl/gr5a-kustroute

