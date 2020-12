Een andere invalshoek, verborgen pareltjes, een onbekend kantje... Verken Bergen, Brussel, Oostende en Gent op een geheel andere manier.

Bergen door een middeleeuwse bril

Bij een middeleeuwse stad denk je wellicht niet spontaan aan Bergen. En toch: als je wat moeite doet om verder te kijken dan het Belfort en de indrukwekkende domkerk, ontdek je tijdens je wandeling door het hart van de stad verrassend veel pareltjes, allemaal stille getuigen van de rijke en lange geschiedenis van de Henegouwse hoofdstad. In het raster van eeuwenoude straatjes duiken her en der kleine steegjes met een soms erg bewogen verleden op. Je vindt hier zowel knusse herenhuizen als pinups uit de jaren 50, refuges van vroegere abdijen en nostalgische winkeltjes met in steen gebeitelde uithangborden. Vrijwel elk steegje heeft zijn eigen sappige verhaal: over Sint-Waltrudis, over Danton en Goscinny, maar even goed over een geheimzinnige zeemeermin en haar ridder met een drietand, die de toegang tot een heilige plaats bewaakten. Wil je dit alles ontdekken, dan stap je best de gegidste themawandeling Verrassend Bergen mee. Elke gids volgt daarbij een eigen parcours langs zijn of haar favoriete plekjes en vertelt over de stad die hem/haar zo nauw aan het hart ligt. Dit levert altijd een erg boeiende wandeling op, met...

Elke gids volgt daarbij een eigen parcours langs zijn of haar favoriete plekjes en vertelt over de stad die hem/haar zo nauw aan het hart ligt. Dit levert altijd een erg boeiende wandeling op, met elementen uit zowat alle andere themawandelingen. Je ziet wat de doorsneetoerist niet ziet, inclusief de passie voor een stad. Verrassend Bergen, themawandeling van 2 uur, reserveren verplicht, www.visitmons.nlEen stad laat zich het best te voet ontdekken, maar zo'n wandeling heeft één nadeel: in grotere steden zoals Brussel kan je dan maar een klein deel van de bezienswaardigheden zien. Het is dus niet zo'n gek idee om een stad al lopend te verkennen en zo je actieradius uit te breiden. De vzw City Runs biedt een twintigtal loopparcours aan, telkens begeleid door een gids (Nederlands-Frans-Engels). Elke run is maximum 10 km lang. De routes lopen door Brussel-Centrum en de aangrenzende gemeenten en hebben als thema onder meer Art Nouveau, Europa, Tervuren. Toegegeven, Brussel telt nogal wat hellingen. Toch hoef je geen ervaren marathonloper te zijn om mee te kunnen: het loopritme wordt aangepast aan de deelnemers en er wordt vaak halt gehouden zodat de gids onderweg anekdotes kan vertellen. Heb je het programma Start To Run 0-5 km gevolgd, dan ben je voldoende voorbereid. De parcours van City Runs kunnen ook probleemloos worden aangepast aan de wensen van de deelnemers. Op aanvraag kan je bijvoorbeeld vertrekken aan een station, parking of hotel. In sommige parcours zit zelfs een douche bij aankomst vervat of kortingen op toegangskaartjes (Atomium, Museum La Fonderie...). Boeken via www.cityruns.net/nl, zo'n 24 euro per persoon. Hoog Sammy, kijk omhoog. De klassieker van Ramses Shaffy is de pefecte leidraad voor een alternatieve kijk op de skyline van Oostende aan de hand van de vele 'torres'. Als je vanop Oosteroever naar de stad tuurt, zie je ze pronken in verschillende uitvoeringen, van bescheiden tot indrukwekkend hoog, van historisch tot modernistisch. Twee erfgoedhoeders grepen dit opvallende beeld aan om het te vergelijken met de skyline van Oostende 100 jaar geleden. Welke torens hielden stand, welke zijn verdwenen, welke constructies kwamen in de plaats? Hun onderzoekswerk resulteerde in een wandelkaart, waarbij beelden van vroeger en nu je doen stilstaan bij bouwwerken die anders onbesproken zouden blijven. Zoals de oude vuurtoren, waar nu het monument van de Zeelieden staat. Die moest in de 19de eeuw wijken omdat de bouwwoede op de dijk toen al heel wat schepen het zicht belemmerde. Vandaag fungeert Lange Nelle als baken, de nieuwe vuurtoren op Oosteroever die elke 10 seconden de morsecode voor Oostende seint. Nog zo'n vergeten vroeger-en-nu-verhaal is dat van het oude station, dat plaats heeft gemaakt voor een van de hoogste wolkenkrabbers van de stad: de Mast. Daar tegenover, aan het Ernest Feysplein, herinneren nog enkele gevels aan het vroegere vermaak in de cafés en hotels van deze levendige stationsbuurt. Aan het einde van de tocht kan je wegdromen bij het beeld van de voormalige stadsschouwburg. Ook die moest tegen de grond voor een modern woonblok, het Europacentrum. www.visitoostende.be Wat Gent zo'n geweldige stad maakt, is dat je merkt dat de tijd er nooit is blijven stil staan. Ja, de stad heeft een prachtige middeleeuwse kern, maar het is duidelijk dat het er ook in latere eeuwen bruiste van het leven. En dat heeft Gent voornamelijk te danken aan haar industriële verleden. Een wandeling van 7 km, die vertrekt aan het recent vernieuwde Industriemuseum, gaat op zoek naar de sporen ervan. Wist je bijvoorbeeld dat het Gravensteen in de 18de eeuw een katoenspinnerij en later een constructiewerkplaats was? En dat de Gras- en Korenlei zeker tot 1827, na de aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen, zowat de enige handelshaven van de stad was? Geen bootjes en terassen vol toeristen en studenten, tot 200 jaar geleden losten binnenschepen hier katoenbalen en graan. De vele arbeiders in de textielindustrie werden gehuisvest in armtierige beluiken waarvan er nog zo'n 200 bestaan in de stad, al zijn ze grotendeels gerenoveerd. En waar veel volk samenwoont, moet ook plaats zijn voor ontspanning: de Veldstraat was de place to be om een film of variétéshow mee te pikken. De rijke burgerij troepte dan weer samen op de Kouter. Heel veel van dat industriële verleden is ook verdwenen. Toen de arbeiderswijken in de tweede helft van de 19de eeuw overbevolkt raakten en broeihaarden werden van ziekten, moesten ze plaatsmaken voor brede lanen en burgerhuizen. De arbeiders verhuisden naar de nieuwe fabrieken net buiten de stad. Wandelkaart Sporen van Industrieel Gent, in het Industriemuseum, bij Infopunt Toerisme Veerleplein of downloaden via industriemuseum.be