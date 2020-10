Vol-au-vent, Gentse Waterzooi, Luikse ballekes of Brussels stoemp zonder vlees? Kan niet? Toch wel! De Vegetarische Slager komt met vier waardige vegetarische varianten voor deze oer-Belgische klassiekers.

Op 4 oktober viert De Vegetarische Slager z'n tiende verjaardag. De Nederlander Jaap Korteweg besliste vegetarisch te gaan eten na de uitbraak van de varkenspest in 1997. Maar hij bleef heimwee hebben naar de smaakbeleving van dierlijk vlees en besloot op zoek te gaan naar een manier om 'vleesch' te produceren waar geen dier voor nodig is.

Anno 2020 wordt De Vegetarische Slager tien jaar, groeide het bedrijf uit tot een speler van formaat en zijn de producten terug te vinden in zo'n vijfentwintig landen. Bij ons vind je Le Burger, Specks'kes fumés, Poulettekes, Le Gehakt Super Hàches, Saucissekes, Boulettes Very Chouettes en 'De Braad Saucisse' terug bij Delhaize, Carrefour en Colruyt.

Jaap Korteweg: "Steeds meer mensen kennen het belang van meer vegetarische of plantaardige voeding. Of het ze nu gaat om klimaat, dierenwelzijn of wat dan ook. Ik geloof dan ook dat de vraag naar vegetarische gerechten, thuis en op restaurant, alleen maar zal blijven stijgen. Al heel veel mensen willen vegetarisch eten, maar denken het niet te kunnen omdat ze zoveel van vlees houden. Bij De Vegetarische Slager is het doel om vleesliefhebbers te laten proeven dat ze helemaal niets hoeven te missen als ze het klassieke vlees vervangen door het 'nieuwe vleesch'."

Om je te overtuigen werkte De Vegetarische Slager de recepten uit van 4 oer-Belgische klassiekers met 'nieuw vleesch'.

Vol-au-vent (foto boven)

Ingrediënten (2 personen)

1 pakje Poulettekes

2 videetjes (bladerdeeg)

0,750 l groentebouillon

175 gr champignons

65 g bloem

0,5 scheutje sojaroom

65 g margarine

citroensap

bladpeterselie

peper & zout

Bereiding

Snij de champignons in stukken en bak ze gaar in wat olijfolie in een grote pan. Laat de margarine smelten in een andere pan, voeg de bloem toe en roer tot een roux. Doe er al roerend de groentebouillon bij. Voeg de sojaroom toe aan de saus. Breng op smaak met peper, zout en citroensap. Vermeng de Poulettekes met de saus. Laat de saus even pruttelen zodat de Poulettekes zacht worden en warm vanbinnen. Vermeng de champignons met de saus. Verwarm de het videe koekje even in de oven en vul hem met vol-au-vent. Leg er het deksel op en garneer met peterselie. Versnijd aan tafel. Lekker met frietjes of aardappelpuree!

Gentse Waterzooi

Ingrediënten (2 personen)

1 pakje Poulettekes

1 l groentebouillon

1,5 wortel

1,5 selderstengel

1/2 preistronk

3 vastkokende aardappelen

2 dl (soja)room

1 ei

halve bussel peterselie

olijfolie

peper & zout

Bereiding

Leg de Poulettekes in een diep bord en strooi wat kippenkruiden erover. Schil de wortels. Verwijder het donkergroene loof van de prei en spoel de groente onder stromend water. Was de selderstengels. Snij de wortels, de prei en de selder in heel fijne reepjes (julienne). Schil de aardappelen en snij ze in grove stukken. Zet een ruime stoofpot op een matig vuur en voeg een scheut olijfolie toe.

Stoof de groenten en de stukken aardappel in de hete olijfolie. Zet het vuur niet te hoog en roer regelmatig even om. Voeg de groentebouillon toe en de Poulettekes. Laat even pruttelen en zorg dat de Poulettekes zacht zijn en warm vanbinnen.

Schenk 2/3 van de (soja)room in de stoofpot en roer alles om. Hou de rest van de (soja)room even opzij. Laat de waterzooi nog 10 tot 15 minuten pruttelen op een zacht vuur totdat de stukken aardappel gaar zijn. Kruid de waterzooi naar smaak met peper van de molen en wat zout. Neem een schaaltje en doe hier de dooiers van de eieren in. Het eiwit gebruiken we niet. Schenk de rest van de room bij het eigeel en klop het mengsel los met een vork (liaison).

Neem de pot met waterzooi van het vuur en roer het dooiermengsel onder de bereiding.

Snipper de verse peterselie fijn. Serveer de waterzooi in diepe borden en strooi er wat vers gehakte peterselie over.

Luikse balletjes

Ingrediënten (4 personen)

1 ui in halve ringen

300 ml water

1 blokje groentebouillon

4 el Luikse siroop

1 el bindmiddel voor bruine sauzen

2 pakjes Boulettes Very Chouettes

margarine

peper - zout

Bereiding

Smelt een klontje margarine in de pan, voeg er de uienringen aan toe. Laat enkele minuten bakken. Bevochtig vervolgens met het water en doe er het blokje bouillon, de Luikse siroop en de lepel bindmiddel voor bruine sauzen bij.

Schep de balletjes in de saus en laat het geheel een vijftal minuutjes sudderen op een middelhoog vuur. Zorg dat de balletjes zacht zijn en warm vanbinnen.

Breng op smaak met peper en zout. Lekker met frietjes.

Brusselse stoemp

Ingrediënten (4 personen)

2 pakjes Braad Saucisse

4 wortelen

1 preistengel

1 rrote bloemaardappelen

1 ui

20 cl groentebouillon

1 teentje knoflook fijngehakt

peper & zout

margarine

Bereiding

Snij alle groeten in fijne blokjes. Kook de aardappelen in gezouten water. Stoof de prei en wortelen in margarine met de ui en de knoflook. Verwarm de bouillon. Bak de Braad Saucissen in een braadpan. Als de groenten gaar zijn doe er dan de gekookte aardappelen en de bouillon bij. Alles fijnprakken met een pureestamper. Doe er peper en zout naar smaak bij. Serveer door de stoemp eerst op een bord te leggen met de Braad Saucisse op de stoemp. Dien de stoemp heet op.

Geen zin om zelf te koken? In de volgende horecazaken staat De Vegetarische Slager op het menu. Smakelijk! Bistro De Bomma : Een hommage aan de volkskeuken én aan jouw persoonlijke smaak. Dat laatste kan je erg letterlijk nemen want vanaf nu hebben ze ook een vegetarische Vol-au-Vent op de kaart. Suikerrui 16 en Willem Ogierplaats 3, 2000 Antwerpen - www.restaurantdebomma.be De Graslei : Restaurant De Graslei ligt op het mooiste plekje van Gent. En uiteraard eet je er ook de lekkerste Gentse Waterzooi. Nu ook gemaakt met vegan 'Poulettekes'. Graslei 7, 9000 Gent - www.restaurantdegraslei.be Le Grand Café : Gelegen in een statisch pand, beladen met geschiedenis in hartje Brussel. Geen betere plek om een vegetarische Brusselse Stoemp te eten. Anspachlaan 78, 1000 Brussel - www.legrandcafe.be Au Point de Vue: Als tweevoudig winnaar van Le Boulet de Cristal, de jaarlijkse prijs voor de lekkerste Luikse boulettes (ja, ja het bestaat) breidt de brasserie Au Point de Vue zijn kaart uit met een vegetarische versie van hun boulettes à la liégeoise, gemaakt met de 'Boulettes Very Chouettes'. Place Verte 10, 4000 Luik - www.brasserie-aupointdevue.be

