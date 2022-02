Als je dacht dat je comfort en luxe moet opgeven om een nacht in de natuur door te brengen, dan heb je het mis! Het Franse departement Oise biedt bijzondere plekjes in het hart van de bossen, waar je kunt slapen als een koning onder de sterren.

Wie droomt er niet van een onvergetelijke nacht in de natuur? Goed nieuws, het is mogelijk! En veel dichterbij dan je denkt. Op zo'n 3 uur rijden van Brussel, richting Parijs, ligt de Oise, een streek vol bijzondere plekjes om te ontdekken.

Met zijn 128.000 hectare aan bossen, is Oise een groene bestemming die je niet mag missen. In totale harmonie met zijn natuurlijke omgeving biedt Oise verschillende unieke verblijfsplekken waar je volledig tot rust kan komen.

Luxe in het wild

Cabane Spa Origin © Cabanes des Grands Chênes; Elsa & Cyril

Twintig comfortabele en luxueuze hutten maken deel uit van een duurzaam ontwikkelingsproject. Les Cabanes des Grands Chênes liggen in het historische Domaine de Raray, op een hoogte van 5 tot 13 meter, en zijn perfect voor gezinnen die op zoek zijn naar avontuur.

Voor een ontspannend verblijf voor twee biedt de Cabane Spa Cocon een 100% ecologisch Scandinavisch bad met water van 40°C op 9 meter boven de grond! En voor een buitengewoon avontuur zijn er de Lov'Nids Spa's. Drie hutten geïnstalleerd in de bomen op 6 meter hoogte, je hoeft alleen maar de hangbrug over te steken om te genieten van een wellness-moment onder de blote sterrenhemel.

Raray, vlakbij Senlis en Chantilly; cabanesdesgrandschenes.com

Cocoonen in het bos

Le Bois Rosoy © Tourisme Oise

Le Bois de Rosoy biedt twee soorten unieke ervaringen: de Cabanes Cocoon Spa en de Cabanes Insolites. Geliefden kunnen genieten van een romantisch verblijf in de Cabanes Cocoon Spa, een gezellig nest met een jacuzzi op 4 meter hoogte, tussen de bomen.

De Cabanes Insolites, bevinden zich nog net iets hoger en zijn ideaal voor gezinnen en bieden tevens een jacuzzi. De eigenaars werken uitsluitend samen met lokale en regionale ambachtslui, en geven de voorkeur aan biologische en ecologische producten.

Een 100% natuurlijke pauze

Cabanes de La Réserve © Tourisme Oise/Elsa & Cyril

Vijvers, bossen en weiden vormen een unieke en harmonieuze omgeving. De ecologisch verantwoorde accommodatie La Réserve biedt de plek bij uitstek om te onthaasten. Op het programma: ontbijt op bed, verkenning van het domein te voet of met de fiets, ontspanning in een Scandinavisch bad, gevolgd door een diner met zicht op de vijvers waarlangs herten, vossen en hindes tevoorschijn komen!

Het domein beschikt over 14 hutten waar je kan verblijven met de eenvoudige en authentieke geneugten van de natuur. Voor een tijdloos verblijf voor twee, met familie of vrienden in het midden van de natuur.

