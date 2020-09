Op zondag 13 september heeft in Vlaanderen de 32ste editie van Open Monumentendag plaats. 330 monumenten gooien de deuren open. Al is dat in sommige gevallen enkel digitaal wegens het coronavirus. Wij selecteerden vijf mogelijkheden.

1. Gaverbeekhippodroom Waregem

Ben je geen bezoeker van Waregem Koerse, dan krijg je nu de unieke kans om een blik te werpen achter de schermen van de Gaverbeekhippodroom in Waregem. De hippodroom is 17 hectare groot en vermaard voor Waregem Koerse, die elk jaar eind augustus plaats heeft. De allereerste editie werd gereden op maandag 30 augustus 1847 en is sindsdien the place to be voor elke paardenliefhebber. Op Open Monumentendag kan je een ritje maken met de paardentram, krijg je een rondleiding door het nieuwe stallencomplex en er is de tijdelijke expo 'Waregem Koerse in beeld'.

2. Honderd jaar Olympische Spelen in Antwerpen

Antwerpen heeft een bijzondere verjaardag te vieren. In 1920, precies een eeuw geleden, ontving de stad de Olympische Spelen. De Scheldestad telt nog heel wat sportlocaties met erfgoedwaarde. Een gelegenheid voor Open Monumentendag om ze in de kijker te plaatsen. Door de onzekerheid die het coronavirus teweeg bracht, is jammer genoeg besloten ze niet fysiek, maar digitaal open te stellen. Maar het voordeel van zo'n digitale tour is dat je ook verdwenen gebouwen kan tonen, zoals het Palais de Glace, de ijspiste uit 1910. Verder ontdek je onder meer wat de link is tussen de Handelsbeurs, het Nachtegalenpark en de Olympische Spelen. Digitale tour: www.visitantwerpen.be

3. Grafheuvels van Gingelom

In Gingelom, in de provincie Limburg, bevinden zich niet minder dan zes grafheuvels of tumuli uit de Gallo-Romeinse tijd. De Twee Tommen en de Drie Tommen liggen niet ver van het dorpje Vorsen. De Avernassetom ligt in de velden van Montenaken. Het zijn opvallende bakens in het landschap. In Vorsen kan je een wandeling van 4 km starten die je langs de eerste vijf grafheuvels brengt. Een langere (fiets)tocht van 13,5 km brengt je langs de zesde Tom.

4. Poppentheater in Ronse

Ook poppentheater maakt deel uit van ons erfgoed. Op de binnenkoer van de Hoge Mote in Ronse kan je op Open Monumentendag zo'n klassiek poppentheater bijwonen. "Pedrolino" brengt telkens een spannend avontuur van Pierke, dat hij met humor en hulp van de kinderen tot een goed einde probeert te brengen. Voor kinderen vanaf 5 jaar.

5. Afternoon tea in de Villa Emma, Gent

De Villa Emma in Sint-Amandsberg, net buiten Gent, heeft een bijzondere tuin. Alle 75 planten die Jan Van Eyck op zijn beroemde retabel "Het Lam Gods" geschilderd heeft, groeien er. Op Open Monumentendag kan je om13 u, 15 u en 17 u een rondleiding krijgen in de tuin van de Art Nouveauvilla. Na de wandeling mag je op de koffie of thee.

Praktisch: Wegens covid-19 gelden specifieke maatregelen. Raadpleeg voor alle info en reservering de website van Open Monumentendag: https://www.openmonumentendag.be/evenementen

