Met deze drie gerechtjes beleef je de lente op je bord. En als extra geven we er nog een tip voor een ware vitamineboost bij!

Salade met lam

© ISOPIX

4 personen * 50 minuten

450 g lamshaasje * 150 g bloemkoolroosjes * 1 rode paprika * 225 g boerenkool * 1 rode ui * 2 el room * 200 g granen, zoals quinoa of couscous * 1 kl mosterd * olijfolie * peper en zout.

1. Verwarm de oven voor op 200°C.

2. Snij de paprika in blokjes, de kool in repen en de ui in maantjes.

3. Rooster de granen kort in een pan, tot ze geuren. Voeg 600 ml zout water toe en kook gaar. Voeg de kool toe en dek af.

4. Rooster de groenten met peper, zout en olijfolie 25 minuten in de oven.

5. Wrijf het vlees in met olie, kruid met peper en zout, schroei aan beide kanten dicht en zet 15 minuten mee in de oven.

6. Laat het vlees rusten onder folie en snij in plakjes.

7. Meng room en mosterd door de jus en serveer bij het vlees.

Liever veggie? Bak er halloumi bij in plaats van lam.

Bagels met kalkoen en radijsjes

© ISOPIX

4 personen * 30 minuten

450 g gare kalkoenreepjes (kant-en-klaar) * 1 bosje radijzen * 100 g spinazie, gewassen *1/2 bosje bieslook * 1 teentje knoflook, fijngehakt * 4 el mayonaise of roomkaas * 4 bagels * 3 el olijfolie * peper en zout.

1. Verwarm de oven voor op 200°C.

2. Hak de spinazie grof en de bieslook in ringetjes.

3. Was de radijzen, halveer ze en rooster met knoflook, peper, zout en olijfolie 20 minuten in de oven.

4. Haal de radijzen uit de oven en roer er het loof, de spinazie en de bieslook onder tot ze slap worden.

5. Halveer de bagels en grill ze kort. Bestrijk één helft met mayonaise en beleg met kalkoen en radijsjes.

Lentecrumble

© ISOPIX

4 personen * 20 minuten + 30 minuten in de oven

4 peren * 450 g rabarber * 120 g bruine suiker * 1 kl vanille-extract * 2 el maïzena * sap van oe citroen * 190 g bloem *1/2 kl zout * 60 g amandelmeel * 150 g lichtbruine suiker * 45 g haver * 180 g boter

1. Verwarm de oven voor op 190°C.

2. Snij het fruit grof en stoof 10 minuten met bruine suiker, vanille en 75 ml water.

3. Haal de pot van het vuur. Meng de maïzena met het citroensap en roer door het fruit.

4. Mix de overige ingrediënten tot een brokkelig deeg. Bak het fruit met de crumble erop 30 minunten in de oven.

Heerlijk met een bolletje ijs!

Vitamineboost © Fénot / Saveurs Na die lange, donkere wintermaanden is het hoog tijd voor een (sapjes)detox. Goed voor je immuunsysteem én voor je humeur! Mix bijvoorbeeld twee pompelmoezen, twee rode appelen, een handvol radijzen en een halve rode biet, en voeg naar smaak enkele eetlepels agavesiroop of andere zoetstof toe. Andere topcombinaties Ananas - spinazie - limoen - munt

Selder - groene appel - komkommer - citroen - gember

Wortel - sinaasappel - citroen - gember - kaneel

