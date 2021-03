Geregeld vindt de politie fietsen terug waarvan de eigenaar onbekend is. Ook heel wat achtergelaten weesfietsen wachten op hun eigenaar. Al deze fietsen verzamelen de vijf Vlaamse provincies voortaan op de website gevondenfietsen.be.

De vijf Vlaamse provincies slaan de handen in elkaar om gevonden fietsen terug te bezorgen aan de rechtmatige eigenaars. Zij werken hiervoor samen met Bikebank, die het registratieplatform aanbiedt. "Op de website gevondenfietsen.be vind je niet alleen je teruggevonden fiets terug, als fietseigenaar kan je er ook jouw eigen fiets registreren. Hoe meer specificaties en kenmerken een fietseigenaar ingeeft, hoe groter de kans op herkenning bij een eventuele vondst en een hereniging met je tweewieler", legt Luk Lemmens, Antwerps gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit, kort uit.

Fietsdieven houden geen rekening met gemeente- of provinciegrenzen. Daarom zetten alle Vlaamse provincies hun schouders mee onder het project. "Ondertussen werken al meer dan 200 politiezones en gemeenten met de databank. De volgende maanden maken we er werk van om ook de andere politiezones en gemeenten te overtuigen om gevonden fietsen in de databank te registreren. Wanneer zoveel mogelijk politiezones en gemeenten meewerken en fietseigenaars hun fiets registreren, vergroot immers de kans op het terugvinden van een fiets. Op dit moment zoeken bijna 4 000 fietsen hun rechtmatige eigenaar", aldus gedeputeerde Luk Lemmens..

